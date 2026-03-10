Advierten que Irán aun tiene uranio suficiente para fabricar 10 bombas nucleares

Así lo afirmó el argentino Rafael Mariano Grossi, a cargo de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, advirtió que Irán aun posee uranio enriquecido suficiente para fabricar unas 10 bombas nucleares.

El argentino Grossi brindó una entrevista a RFI en la que subrayó su preocupación de que “la situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán permanece en el mismo estado en el que estaba antes de la guerra”.

“Es decir, existe un stock de uranio enriquecido al 60 %, de más de 440 kilogramos, una cantidad suficiente para fabricar una decena de armas nucleares”, puntualizó. Sostuvo que “también hay capacidades tecnológicas e industriales que siguen existiendo”.