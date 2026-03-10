Forcejeos en la salida de la selección femenina de Irán de Australia: cinco pidieron asilo político

Un micro con integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán salió este martes de un hotel en la ciudad australiana de Gold Coast bajo un fuerte operativo policial y se dirigió hacia el aeropuerto local, en medio de un clima de tensión tras la concesión de asilo en Australia a cinco jugadoras del equipo.

El análisis de Franco Colapinto tras su clasificación en Australia: "Vamos bien pero llevará tiempo mejorar"

Fórmula 1: Colapinto finalizó 14° y Russell se quedó con una clara victoria en el Gran Premio de Australia

El vehículo abandonó el complejo Royal Pines Resort, donde se alojaba la delegación, y en la puerta del hotel, decenas de manifestantes intentaron impedir su salida.

Según el Daily Mail, cuando el equipo iraní abandonaba el hotel, una de las jugadoras fue arrastrada hacia el micro por una compañera, justo cuando los manifestantes gritaban “Salven a nuestras chicas” e intentaban bloquear el vehículo.

La policía australiana finalmente dispersó la protesta y permitió que el micro se retirara sin incidentes mayores.

Las autoridades reforzaron además el operativo de seguridad en el aeropuerto de Gold Coast, con presencia adicional de agentes, controles en los accesos y un helicóptero sobrevolando la zona para monitorear la situación.

Cinco jugadoras pidieron asilo

El episodio se produjo después de que cinco futbolistas de la selección iraní, de un total de 25 convocadas, recibieran visados humanitarios concedidos por el Gobierno australiano para no regresar a su país tras el final de la Copa de Asia femenina.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron durante la madrugada del lunes y que finalmente cinco de ellas expresaron su deseo de permanecer en el país.

Las jugadoras fueron trasladadas posteriormente a un lugar seguro con apoyo de la Policía Federal australiana.

Burke también aclaró que las futbolistas insistieron en que su decisión responde a preocupaciones por su seguridad personal, y no a una intención de realizar activismo político.

Antes de aprobar los visados humanitarios, el ministro señaló que consultó con el director de la agencia de inteligencia australiana ASIO, Mike Burgess, para confirmar que no existían objeciones desde el punto de vista de seguridad.

La intervención de Donald Trump

La situación también tomó dimensión internacional después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara públicamente a Australia a conceder asilo a las jugadoras.

El mandatario estadounidense señaló que Washington estaba dispuesto a recibirlas si el Gobierno australiano decidía no hacerlo.