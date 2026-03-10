10 de marzo de 2026 - 11:58

Repatriaron a otros 97 argentinos desde Emiratos Árabes y ya son más de 300 los que volvieron al país

Desde Cancillería notificaron que casi un centenar de argentinos volverán al país luego de que se iniciara un conflicto bélico.

Por Redacción Diario de Cuyo

Otros 97 argentinos llegaron al país tras quedar varados en el conflicto bélico de Medio Oriente

A través de un comunicado que publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Quirno oficializó la repatriación los argentinos varados en Medio Oriente: “En el día de hoy, otros 97 ciudadanos argentinos afectados por la situación imperante han podido salir de los Emiratos Árabes Unidos”.

Además, agradeció a la Embajada de EAU en la Argentina que logró que se concretaran las gestiones. “Gracias a gestiones de nuestras Embajadas en Etiopía y en EAU, 10 argentinos, entre otros, estarán regresando al país mañana desde Dubai a través de vuelo de @flyethiopian con escala en Addis Abeba”, informó el funcionario.

Por último, señaló que el cronograma especial de vuelos previstos desde EAU y otros países del Medio Oriente permanece operativo: “Seguimos trabajando para que nuestros ciudadanos puedan regresar a la Argentina de la manera más rápida y segura posible”.

Cómo será la vuelta de los argentinos que continúan en Medio Oriente

El pasado domingo se repatriaron 248 argentinos que estaban varados y este lunes se concretó la segunda tanda. De todas formas, en otro de sus comunicados, reveló que fueron 416 los que ingresaron al país árabe antes que se desate la guerra entre Irán y Estados Unidos con Israel.

Por este motivo, aseguró que, a pesar de ya repatriar a ciertos ciudadanos, todavía están negociando para poder sacarlos a todos y ya hay vuelos programados para los próximos días. Así, confirmó que “siguen trabajando en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura”.

