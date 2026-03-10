Conquistas de nuevos mercados, rondas de negocio y promoción, las acciones para posicionar los productos sanjuaninos en el extranjero

Durante el 2025, salvo por la exportación de metales preciosos, entre ellos el oro, hubo una caída en las exportaciones si se compara en volúmenes de años anteriores . Varios son los factores que inciden en la medición; sin embargo, desde el Gobierno de San Juan durante la actual gestión se adoptó la política de apoyo para los rubros que pueden posicionar sus productos en el extranjero , y el 2026 estará marcado en ese sentido.

“Venimos de muchos años de retracción, por lo que estamos presente y haciendo hincapié con cada empresa porque entendemos que hay viento a favor para la oferta exportable de San Juan” , destacó a DIARIO DE CUYO el titular de la Dirección de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, Adrián Alonso. En ese sentido, no solo se miran los potenciales mercados internacionales que se pueden conquistar y los otros en donde se busca ampliar terreno, sino también dentro de las fronteras nacionales con la intención de lograr una mayor presencia de los productos locales.

Para el funcionario, la producción sanjuanina es tan amplia y variada que hay oportunidades de negocio en todos los nichos y en un amplio rango de volúmenes, por lo que las acciones este año estarán apuntadas a formar para invertir y exportar; vinculadas con tareas que vienen dando frutos positivos.

Alonso detalló que durante el 2025 se realizaron tres rondas de negocio y cinco encuentros de negocio, que suelen tener un perfil más informal. En estas reuniones, Gobierno articula como intermediario entre empresarios locales que ofrecen sus productos y los posibles compradores provenientes de distintas partes del mundo. La intención durante este 2026 es repetir estas acciones en la misma cantidad.

Estos momentos de intercambio permiten ampliar la llegada en los países donde San Juan ya exporta, como así también sumar nuevos destinos. Al respecto, el funcionario detalló: “Hemos estado presente en Dubái, ejecutando lineamientos de promoción. También en París con dos bodegas fraccionadoras de vino, y hemos coordinado un grupo a través del gerenciamiento exportador asociativo con empresas elaboradoras de mosto”.

China también está dentro del radar de la producción sanjuanina, donde se analizan las oportunidades de negocio que puedan surgir. Además, se suman las acciones desarrolladas con empresarios de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú y Colombia.

En estos encuentros se hace hincapié en posicionar la producción sanjuanina de vino, mosto, aceite de oliva, y algunos productos alimenticios de alto valor agregado, como pistacho, pasas, entre otros.

Acuerdos comerciales internacionales y la oportunidad que tiene San Juan

“Se nos presentan este año grandes oportunidades y ahí tenemos puesta la mira. Los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, y el conflicto de Estados Unidos con España abre grandes oportunidades, y ahí los empresarios locales deben estar atento para ingresar al mercado americano”, precisó el funcionario.

En ese sentido explicó que San Juan lleva varios años con presencia en las góndolas estadounidense con aceite de oliva fraccionado. Ante el escenario internacional, la intención es diversificar mercados, detectando oportunidades de negocio. “Tenemos que tener en claro la mirada estratégica para las alianzas”, dijo Alonso.

En este escenario entra en juego el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que fue ratificado por el presidente Javier Milei tras presentarlo en el Congreso. El mismo elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones; dato que no es menor ya que para Argentina implica un impulso en agroindustria, servicios y el ingreso de inversiones con proyecciones de aumentar las exportaciones en más del 76% en cinco años.

“Hay que tener en cuenta que todos los acuerdos de libre comercio en el mundo generan oportunidades y amenazas. El acuerdo con la Unión Europea llevaba 25 años gestándose. Para algunos productos será oportunidad, como aceituna y vino, y para otros puede representar amenaza, como en el caso de aceite de oliva y algunos otros productos”, indicó Alonso.

Es por ello que desde la Dirección se vienen realizando acciones, trabajando en conjunto con la Cámara Olivícola y Bodegueros para que estén interiorizados sobre los detalles de estos acuerdos, sus alcances y la forma en la que se pueden ver beneficiados.

Sumado a todas estas acciones se encuentran las líneas de trabajo para acompañar a las pymes y pequeños productores que tienen intenciones de llegar al mercado extranjero, pero no cuentan con una espalda productiva que pueda soportar la demanda. De esta manera San Juan deja en claro un año más que las labores en conjunto son fundamentales para el éxito en cada negocio.

“No nos centramos en el problema. Reconocerlo es importante, pero no hay que quedarse con eso. Hay oportunidades para todos, y por eso estamos acompañando a cada actor que interviene en las exportaciones”, finalizó el funcionario del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, Adrián Alonso.