Le otorgaron la libertad al único detenido por el caso José Yáñez

Se trata del allegado a la víctima que permanecía con prisión preventiva. La Justicia resolvió otorgarle la libertad tras la revisión de las medidas procesales.

La Justicia de San Juan le otorgó la libertad este miércoles 24 de junio al único detenido que quedaba en la causa por el crimen de José Yáñez, el productor rural asesinado en el departamento Pocito a 30 metros de una sede policial.

Se trata de Jorge Buenanueva, el amigo de la víctima que había sido señalado por falso testimonio en el marco de la investigación y que permanecía con prisión preventiva por pedido del fiscal Francisco Nicolía, debido a que tenía la fuerte sospecha de que ocultaba información valiosa para resolver el crimen, más al tener pruebas genéticas que indicarían que el autor material o los autores materiales son del entorno familiar del imputado Buenanueva.

Con la resolución adoptada en las últimas horas por el juez de impugnación, Benedicto Correa, el jubilado recuperó la libertad, aunque continúa vinculado al expediente.

Francisco Nicolía. La decisión se produjo luego de la revisión de las medidas de coerción y del análisis del material probatorio reunido hasta el momento. De esta manera, la causa ya no tiene personas privadas de la libertad, aunque sigue abierta y en etapa investigativa.

Correa consideró que la calificación contra Buenanueva, la hecha por falso testimonio, y el antecedente de detención con prisión domiciliaria donde no hubo ningún tipo de violación a esa medida por parte del imputado, son requisitos suficientes, para otorgar la libertad de nuevo al pocitano, tras el pedido realizado por su abogado defensor Omar Quiroga.