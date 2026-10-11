Los embargos de ARCA a empresas treparon un 52% e impactan de lleno en las Pymes

Entre enero y agosto de 2026 se trabaron más de 135.000 medidas cautelares, de las cuales el 80% afectó a microempresas.

Las pequeñas y medianas empresas atraviesan un escenario económico complejo marcado por la caída de las ventas y las restricciones de crédito, al que en los últimos meses se le sumó una complicación operativa severa: la celeridad en la traba de embargos bancarios por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Un informe basado en datos oficiales reveló que entre enero y agosto de 2026 se aplicaron 135.744 medidas de embargo sobre sociedades y personas jurídicas, lo que representa un incremento del 52% en comparación con los 89.565 casos registrados en el mismo período de 2025. La tendencia se fue acelerando marcadamente con el transcurso de los meses, pasando de apenas 1.051 ejecuciones en enero a un pico de 29.561 medidas en el mes de agosto.

El impacto del accionar fiscal recae de forma directa sobre las unidades de menor escala del entramado productivo. De las más de 135.000 medidas cautelares dictadas en lo que va del año, un total de 113.116 afectó a microempresas, representando más del 80% de los expedientes. En términos globales, los montos retenidos por las órdenes judiciales alcanzaron los 285.391 millones de pesos en los primeros ocho meses del año, afectando de manera directa a cerca de 42.100 contribuyentes societarios.

El procedimiento formal se activa cuando existiendo saldos exigibles no saldados en las declaraciones juradas, el organismo fiscal solicita la autorización judicial para traba de medidas cautelares sobre saldos en cuentas bancarias, créditos por cobrar e inhibiciones generales de bienes.

El principal punto de fricción manifestado por las cámaras industriales y tributaristas radica en la inmediatez de la traba. A diferencia de otros períodos donde mediaban intimaciones previas con plazos más extensos para regularizar, en la actualidad el Fisco promueve la ejecución fiscal a los pocos días de detectado el saldo deudor. El bloqueo automático de las cuentas bancarias genera una inmediata iliquidez operativa que impide el cumplimiento de obligaciones básicas como la liquidación de salarios, el pago de cargas sociales y la cancelación de compromisos con proveedores.