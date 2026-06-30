Mundial 2026: con gol de Nusa, Noruega vence por 1 a 0 a Costa de Marfil y por ahora se mete en Octavos

Noruega y Costa de Marfil se enfrentan este martes en el Mundial 2026 en un partido de 16avos de final. El ganador deberá enfrentar en la siguiente instancia a Brasil, que ayer ganó su duelo ante Japón.

El cruce enfrenta a dos selecciones que llegan con un buen impulso competitivo a la instancia eliminatoria, tras campañas de rendimiento sólido y momentos de alto nivel ofensivo en la fase de grupos. Será un enfrentamiento sin historia previa entre ambos combinados.

Cómo ver en vivo Costa de Marfil vs. Noruega El partido entre Costa de Marfil y Noruega se puede ver por DSports (Canales 610 SD y 1610 HD, Canal 109 de Flow y Canal 116 en Claro TV).