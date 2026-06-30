Mundial 2026: con gol de Nusa, Noruega vence por 1 a 0 a Costa de Marfil y por ahora se mete en Octavos

Noruega y Costa de Marfil se enfrentan este martes en el Mundial 2026 en un partido de 16avos de final. El ganador deberá enfrentar en la siguiente instancia a Brasil, que ayer ganó su duelo ante Japón.
Noruega y Costa de Marfil se enfrentan este martes en el Mundial 2026 en un partido de 16avos de final. El ganador deberá enfrentar en la siguiente instancia a Brasil, que ayer ganó su duelo ante Japón.
El cruce enfrenta a dos selecciones que llegan con un buen impulso competitivo a la instancia eliminatoria, tras campañas de rendimiento sólido y momentos de alto nivel ofensivo en la fase de grupos. Será un enfrentamiento sin historia previa entre ambos combinados.
El partido entre Costa de Marfil y Noruega se puede ver por DSports (Canales 610 SD y 1610 HD, Canal 109 de Flow y Canal 116 en Claro TV).
También se transmite por streaming DGO