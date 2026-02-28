Mundial 2026: la IFAB aprobó más VAR y duras sanciones por demoras

El Mundial 2026 llegará con cambios profundos en el reglamento. La IFAB aprobó nuevas normas que regirán desde junio y que apuntan a acelerar el juego, reducir demoras y ampliar el uso del VAR . Las modificaciones impactarán en la Copa del Mundo y luego se extenderán al resto de las competencias.

El organismo garante de las reglas del fútbol tomó las decisiones en su 140° Reunión General Anual y confirmó que los árbitros contarán con mayores herramientas para sancionar la pérdida deliberada de tiempo, una problemática recurrente en el fútbol moderno.

Una de las principales novedades es la cuenta regresiva visual de cinco segundos cuando un futbolista demore deliberadamente un saque lateral o una salida desde el arco. Si el árbitro interpreta que existe intención de hacer tiempo, podrá cambiar la decisión original y otorgar lateral o córner al rival.

También se endurecerán las medidas frente a las simulaciones de lesión. Si el cuerpo médico ingresa al campo para asistir a un jugador, éste deberá salir y no podrá regresar hasta un minuto después de la reanudación . Además, los futbolistas sustituidos tendrán solo diez segundos para abandonar el terreno de juego ; en caso contrario, el reemplazante deberá esperar fuera hasta la próxima interrupción.

La IFAB amplió además el margen de intervención del VAR , especialmente en casos de segunda tarjeta amarilla dudosa y en acciones polémicas posteriores a un córner. El objetivo declarado es “dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo”.

El efecto Vinícius–Prestianni en el reglamento

Otro punto que quedó bajo análisis es cómo actuar ante situaciones recientes que generaron fuerte repercusión internacional. Uno de los casos fue el conflicto entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en un partido de la UEFA Champions League.

En ese encuentro, el delantero del Real Madrid denunció un presunto insulto racista por parte del jugador del Benfica, quien se cubrió la boca durante la discusión, dificultando la verificación audiovisual del hecho.

La IFAB anunció un período de reflexión sobre dos situaciones: cuando los jugadores abandonan el campo en señal de protesta y cuando se tapan la boca en disputas verbales. Ambos episodios recientes —incluida la final de la Copa Africana en la que un equipo dejó el campo por desacuerdo arbitral— abrieron un debate sobre disciplina y transparencia.

Las nuevas reglas comenzarán a regir desde el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y luego se implementarán en todas las competiciones oficiales.