Hacia Hungría. Ucranianos huyen de su país hacia Hungría para salvar su vida en estos días de ataques rusos. Esperan nuevas reuniones de funcionarios para buscar acuerdos.

Un negociador ucraniano declaró ayer que, en la segunda ronda de conversaciones sobre el alto el fuego con Rusia, las partes habían llegado a un acuerdo sobre la creación de corredores humanitarios para evacuar a los civiles.

El asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo que las dos partes preveían un posible alto el fuego temporal para permitir la evacuación de los civiles.

"Es decir, no en todas partes, sino sólo en los lugares en los que se ubicarán los corredores humanitarios propiamente dichos. (En esos espacios) será posible cesar el fuego mientras dure la evacuación", dijo. Además, llegaron a un acuerdo sobre la entrega de medicamentos y alimentos en los lugares donde se están produciendo los combates más intensos.

Ha sido la primera vez en que las dos partes acordaron algún tipo de avance en cualquier asunto desde que Rusia invadió a sus vecinos ucranianos hace una semana, por temor a que alianzas militares mundiales se acerquen mucho a Kiev y compliquen a los rusos en esa zona.

Al término de la segunda ronda de conversaciones que se realizaron en la localidad bielorrusa de Brest, cercana a la frontera con Polonia, el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo que el resultado no había cumplido con las expectativas de Kiev. "Para nuestro gran pesar, no hemos obtenido los resultados con los que contábamos", dijo, sin dar más detalles.

También precisó en su cuenta de Twitter que "acordamos continuar el trabajo en tercera ronda (de negociaciones) tan pronto como sea posible".

En la madrugada rusa de hoy, se desató un incendio en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, tras disparar las fuerzas rusas contra la planta, informó el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov.

"Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia está en llamas", escribió.

Angustia en una ciudad portuaria

Las fuerzas rusas están tratando de bloquear la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, dejándola sin electricidad, agua ni calefacción, y con bombardeos que impiden a los residentes huir, dijeron ayer autoridades locales.

Mientras la invasión rusa de Ucrania entra en su segunda semana, la ciudad portuaria está siendo testigo de los combates más encarnizados, con constantes bombardeos desde hace 24 horas, dijo el alcalde Vadym Boichenko.

Las autoridades de la ciudad compararon la embestida rusa con el mortal asedio de la Alemania nazi a la entonces ciudad soviética de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial.

"Mariúpol sigue bajo fuego. Las mujeres, los niños y los ancianos están sufriendo. Nos están destruyendo. Es un genocidio", dijo el consejo de la ciudad en un comunicado.

Familiares de personas que aún permanecen en la ciudad dijeron a la agencia de noticias Reuters que no tenían novedades de sus seres queridos debido al corte de electricidad y que estaban desesperados por saber de su paradero.

"Ahora están en el mismo centro de las hostilidades y yo estoy lejos de ellos y no puedo ayudar", dijo Dmitri, un conductor de 30 años que había viajado al extranjero por trabajo justo antes de que estallara la guerra, dejando a su mujer y a su hijo pequeño en Mariúpol. "No he podido contactar con ellos desde hace unas 24 horas", dijo por mensaje. "Todos llevábamos una vida tranquila, trabajando, estudiando, haciendo planes, hasta que la vida se trastornó".

"La comida y las medicinas no están llegando a Mariúpol actualmente. El gobierno local intentó entregar agua y pan pero se acabó", dicen los vecinos. "Llené la bañera con agua antes de que la cortaran. Nos quedan como 5 litros".

Avance. Tanques en la ciudad de Jersón, en la que su alcalde reconoció que perdieron el control.

El miedo de vecinos que pierden el control en la zona de Jersón

Los habitantes de Jersón, ciudad del sur de Ucrania que ha caído bajo control ruso, se están organizando para ayudarse entre sí, compartiendo alimentos con los vecinos que no salen de sus casas por miedo, señaló Valeri, un residente. "Compartiré papas y cebollas con mis vecinos. Son mayores que yo y no salen; tienen miedo", relata el empresario de 70 años. "Durante la Segunda Guerra Mundial, Jersón estuvo ocupada por nazis. ¿Podríamos imaginar tal ocupación de nuevo?", afirma. Aunque la bandera ucrania sigue ondeando en el edificio administrativo de la ciudad, el alcalde reconoció la pérdida del control de la urbe.

Tensión entre Macron y Putin por el conflicto

El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que "lo peor está por venir" en el conflicto en Ucrania tras una conversación telefónica que mantuvo con su par ruso, Vladimir Putin, quien le expresó su determinación a seguir la ofensiva y que podría "tomar el control" de todo el país, informó el Palacio del Elíseo.

En una conversación que duró una hora y media, Putin afirmó a Macron que la operación rusa se desarrolla "acorde a los planes" y que podría "intensificarse" si los ucranianos no aceptan sus condiciones, informó el despacho del mandatario francés.

"Peligro mortal"

Decenas de millones de personas en Ucrania se encuentran en "peligro potencialmente mortal" a medida que se intensifican las operaciones con bombardeos y aumentan los reportes sobre armas de racimo que afectan a objetivos civiles, declaró ayer la máxima responsable de derechos humanos de la Naciones Unidas.