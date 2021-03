El 50% de los fallecidos de la segunda ola de contagios de coronavirus en Chile murió sin ser hospitalizado, lo que muestra un aumento porcentual en relación a la primera ola que los expertos asocian a la falta de lugar en los hospitales, informó hoy el diario El Mercurio.



En junio de 2020, cuando fue el pico de la primera ola, cerca de un tercio de las personas que morían por Covid-19 eran pacientes que no habían podido ser hospitalizados, informó dijo el diario, que citó a fuentes del Ministerio de Salud.



Esta falta de hospitalización se debía a diferentes situaciones, como acudir tarde a un servicio de salud, detectar la enfermedad tras el fallecimiento o el caso de persona que ya estaban en estado crítico.



Una de las explicaciones de esta situación es que los pacientes -muchos de ellos jóvenes- presentan complicaciones de forma rápida y no alcanzan a ser hospitalizados, según Jaime Burrows, exsubsecretario de Salud Pública durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.



"Para los pacientes con coronavirus hay menos camas disponibles que en la primera ola, porque hay un porcentaje importante que está ocupado por otras patologías, y es probable que estén quedando pacientes fuera del sistema, que no están pudiendo ser hospitalizados oportunamente, porque van a consultar y se los trata de mantener de forma ambulatoria y se agravan de manera muy rápida y no alcanzan a llegar", señala Burrows.



Por su parte, el médico Sebastián Ugarte, jefe de Clínica Indisa, considera que el aumento de personas no hospitalizadas no se debe a un colapso del sistema de salud, al menos en al región Metropolitana, porque en junio la situación respecto a las camas de terapia intensiva fue más crítica.



En la misma línea, Ugarte sostiene que en la primera ola, los cuadros clínicos de pacientes se agravaban en siete días, pero ahora eso ocurre en un solo día.



"Pacientes más jóvenes, que en 24 horas se agravan tremendamente y hay que conectarlos a ventilación. Pareciera que esperan mucho y llegan más graves o que la enfermedad es más rápidamente progresiva. Eso podría explicar que una parte de los pacientes pueda fallecer antes de que reciba atención médica", explica.



Chile acumula más de 947.000 casos de coronavirus y más 22.400 muertes. A partir de hoy, a pesar de la exitosa campaña de vacunación, casi la mitad de las 52 comunas de Santiago y cerca de 14 millones de personas en todo Chile volverán a la cuarentena total.