El Ejército de Israel interceptó a la Flotilla Global Sumud y detuvo a la mayoría de los activistas. Más de 40 embarcaciones con cargamentos de alimentos y medicamentos, intentaban atravesar el bloqueo naval a escasas millas náuticas de distancia de la costa palestina. Una legisladora argentina y la activista Greta Thumberg se encuentran entre las personas detenidas por las patrullas militares.

La Fotilla Global Sumud, informó en una publicación en redes sociales que las tropas israelíes abordaron al menos tres de los barcos de la expedición con cargamento para ayuda humanitaria en dirección a la costa de la ciudad de Gaza. Las naves “Alma”, “Adara” y el “Sirius”, fueron interceptadas por patrullas militares que venían intimidando y persiguiéndolos a unas 70 millas náuticas.

“Seguimos recibiendo actualizaciones del resto de los barcos. Israel está atacando e interceptando nuestros barcos. Esto es un ataque contra Gaza”, señaló el coordinador de la Global Sumud Flotilla, David Adler. Asimismo, la iniciativa humanitaria denunció el lanzamiento de cañones de agua por parte del ejército de Israel contra la flotilla, que se encontraba a unos 112 kilómetros del enclave palestino.

Momento en que las fuerzas militares israelís abordan a la tripulación del barco “Anas Al-Sharif” en aguas internacionales.

Hasta el momento y en el cierre de esta edición se desconoce el destino de los tripulantes de la toda la flotilla humanitaria. La agencia de noticias Europa Press informó que habrían sido trasladados al puerto de Asdod, el más grande de Israel, pero todavía faltan detalles y más precisiones acerca de esta información.

Horas antes del ataque, el gobierno israelí difundió una declaración pública asegurando que “el único propósito de la flotilla es la provocación” y advirtiendo a los integrantes de las embarcaciones que desviaran su rumbo: “Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza deben hacerlo a través de los canales establecidos” decía el mensaje intimidatorio por radio.

En respuesta, un portavoz de la flotilla respondió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que no aceptaban la orden de desvío porque “se están cometiendo crímenes de guerra, están usando el hambre como arma de guerra y están violando el Derecho Internacional”. La flotilla que intentaba este miércoles arribar a la Franja de Gaza no pudo llegar a destino, dado que la Marina de Israel rodeó con barcos de guerra a los activistas y les ordenó cambiar de rumbo.

En el barco “Adara” viajaba la diputada argentina (perteneciente al Frente de Izquierda Cele Fierro) logró grabar un video y difundirlo por la red social X, apenas unos segundos antes de ser interceptada la embarcación en la que se encontraba navegando. Además, entre personalidades conocidas participando en la misión están la activista sueca Greta Thunberg, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

“Es necesario impulsar la mayor cantidad de acciones, no solamente por esta flotilla sino como se ha hecho durante todas estas semanas, que se ha multiplicado la solidaridad internacional, redoblar la apuesta en todos lados para seguir denunciando este genocidio y acompañando la resistencia de todo el pueblo palestino”, expresó la legisladora desde el barco.

La Flotilla Global Sumud partió desde Génova, Italia, el 30 de agosto pasado y un día más tarde, hizo escala en Barcelona a principios de septiembre y luego en Túnez. El propósito de la misión reside en llevar cargamentos de medicinas, alimentos, insumos para bebés, vestimentas y otros productos de primera necesidad a la población Franja de Gaza, para aliviar la hambruna y las enfermedades causadas por la ola de bombardeos y hostigamientos de la FDI sobre los habitantes que lleva varios meses de gran intensidad desde la contraofensiva terrorista de Hamas el 7 octubre de 2023.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel emitió un comunicado señalando que “La Marina israelí se ha puesto en contacto (….) con la flotilla y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legítimo”.

Los activistas que participan en esta operación dijeron estar “rodeados por buques de guerra israelíes”, e indicaron que la intercepción tuvo lugar cuando solo quedaban 81 millas náuticas para llegar a Gaza.

Hasta ahora es impreciso el número de naves que fueron abordadas por los marinos del régimen sionista entre la noche del miércoles y la madrugada de hoy jueves. La amenaza de abordaje se cumplió y los barcos que llevaban hacia Palestina alimentos, agua y medicinas no pudieron llegar al destino fijado con el fin de abrir un corredor marítimo hacia las playas de Gaza.

La diputada argentina Cele Fiero denuncia los ataques israelíes en aguas internacionales contra los barcos de la Flotilla Global Sumud.

Los navíos enviados por países europeos como Italia y España que habían acompañado a la misión de Global Sumud se retiraron antes de ingresar a la zona de exclusión fijada de manera unilateral por Israel. No avanzaron más allá de 120 millas náuticas, cuando en rigor las aguas territoriales de cualquier estado no pueden superar las 12 millas de la costa que son alrededor de unos 22 kilómetros.

Se estima también que otras naves “Aurora”, “Dir Yassine”, “Grande Blu”, “Huga”, “Spectre” y “Yulara”, según informaciones provenientes de la propia flotilla, habían sido interceptadas.

Reportes que dieron los propios activistas indicaron que algunos veleros menores lograron evitar el abordaje y que hueron hacia las costas de Chipre. Durante el operativo de intercepción, los tripulantes arrojaron sus teléfonos celulares al mar para no dejar rastros de sus comunicaciones y contactos y evitar que sea aprovechado por el servicio de inteligencia Mossad. El dato fue confirmado desde el navío “Captain Nikos”, donde viajaba un periodista del diario El País de España.

Repercusiones internacionales

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, informó que los barcos están “siendo abordados por las autoridades israelíes”, y pidió que Israel garantice “la seguridad de los participantes”. El gobierno español, por su parte, sugirió a la flotilla no acercarse a las aguas designadas por Israel como zona de exclusión y destacó que el buque que había enviado para asistirlos eventualmente no entraría en esa zona. “Nosotros les hemos pedido a la Flotilla (…) que por favor no entraran porque la prioridad absoluta es su seguridad en estos momentos”, indicó el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en la televisión pública española.

Italia también envió un buque militar para garantizar la seguridad de la flotilla, tras el ataque con drones que sufrió la madrugada del 24 de septiembre y que fue denunciado por la ONU y la Unión Europea. La fragata italiana se detuvo también en la zona “crítica” a 120 millas náuticas de Gaza y el martes pidió por radio a los activistas de la flotilla que abandonaran su misión. Sudáfrica, en tanto, pidió “la protección” de la flotilla, considerando que “la seguridad y la integridad física de los participantes desarmados es de suma importancia”.

Francesca Albanese, relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados (que depende de Naciones Unidas), afirmó que “Israel no tiene autoridad legal para interceptar buques humanitarios en aguas internacionales” y consideró que el acuerdo de paz (anunciado por Israel y Estados Unidos) para Palestina es “ingenuo”. Albanese subrayó que se trata de un “cargamento puramente humanitario”, que el abordaje por parte de Israel es “ilegal”, y criticó la inacción de la comunidad internacional ante una situación que, “representa una violación flagrante al derecho internacional humanitario”. También señaló que varios Estados europeos que inicialmente acompañaban la flotilla, retiraron su respaldo ante presiones israelíes. Apuntó especialmente contra la Marina italiana, que se negó a continuar la travesía.

Seguimiento en tiempo real de la expedición de la flotilla.

Por su parte, el gobierno de Israel difundió material acusando a la flotilla de tener vínculos con organizaciones terroristas, algo que Albanese calificó como parte del “terreno discursivo para justificar una acción violenta” contra el pueblo palestino. “Israel no puede decidir arbitrariamente quién entra o no a Gaza. Cualquier acuerdo que contradiga lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia es, por definición, ilegal”.

En respuesta a declaraciones de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien acusó a la flotilla de poner en peligro el “acuerdo de paz” promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, Albanese fue tajante: “Lo que se propone no es paz, es opresión disfrazada. Es la transferencia de la ocupación, es apartheid en una nueva forma. Sus comentarios parecen ingenuos y buscan infantilizar el esfuerzo de la flotilla”.

La misión humanitaria y su origen

La Flotilla Global Sumud (también conocida como “Flotilla de la Libertad”) está impulsada por numerosas organizaciones de Derechos Humanos, de activistas y otras instituciones civiles. Su nombre proviene del árabe ṣumūd (“perseverancia” y “constancia”) en honor a la persistencia palestina frente a la colonización israelí. La iniciativa busca romper el bloqueo naval de Israel sobre Gaza y abrir un corredor que preste recursos y víveres a la población asediada por los bombardeos y fusilamientos, en territorio palestino. Por otro lado, la misión ostenta un enorme peso simbólico, que es la visibilización de la hambruna y el plan sistemático del Estado de Israel que bloquea todas las rutas posibles, terrestres y marítimas para la asistencia humanitaria en la región.

La iniciativa surgió históricamente a partir del “Movimiento Free Gaza” a finales de 2000. Desde entonces, múltiples misiones de navíos zarparon al Mediterráneo con el mismo objetivo, pero con resultados diversos: algunas lograron llegar, otras fueron interceptadas, pero la táctica se ha mantenido como una forma constante de presión social contra el bloqueo. Los organizadores hacen hincapié en la no violencia, la preparación legal y la solidaridad internacional como plan de lucha.

Desde 2008 hasta la fecha, se realizaron más de 50 expediciones incluyendo las misiones de este año, que además de la Global Sumud, se sumaron Conscience en mayo, Madleen en junio y Handala en julio. En la flotilla participan unas 42 embarcaciones con 497 personas a bordo y provenientes de 46 países diferentes: Turquía, España, Italia, Túnez, Malasia, Grecia, Estados Unidos, Alemania, Argelia, Irlanda, Reino Unido, Brasil, Francia, Japón, Indonesia, Eslovaquia, Lituania, Bulgaria, Croacia, Chequia, Luxemburgo, Australia, Irlanda, Mauritania, Omán, Argentina y Maldivas.

Momento en que arrestan a la activista sueca Greta Thunberg.

Horas previas a ser interceptados por la FDI, el coordinador general de la misión de la flotilla, David Adler, emitió una carta pública en la cuenta X (exTwitter) desde el barco “Ohwayla” a 120 millas náuticas de Gaza.

Temo que ésta será la última carta que les escriba desde la Flotilla Global Sumud, ahora a sólo 120 millas náuticas de las costas de Gaza. Anoche, varios buques de guerra israelíes amenazaron nuestro convoy. Atacaron nuestras embarcaciones, intimidaron a nuestra tripulación e inutilizaron nuestras comunicaciones.

Reconocemos estas tácticas de misiones de flotilla anteriores. Sabemos que son precursoras de lo que hemos temido durante mucho tiempo: el secuestro ilegal israelí en aguas internacionales. Mientras escribo esto, nos preparamos para un ataque inminente. Conocemos los procedimientos. Conocemos los protocolos. Cuando aborden nuestros barcos, no opondremos resistencia. Estamos listos. Desde nuestros celulares y cámaras de seguridad, haremos todo lo posible por documentarlo todo. Lo transmitiremos al mundo. Y contaremos con ustedes para difundir la información sobre este ataque criminal. Pero antes de que nos intercepten, quiero decir algo —cursi, lo sé, copioso, posiblemente— pero que creo sinceramente: que incluso si esta vez no completamos nuestra misión, la flotilla Sumud ya ha logrado mucho.

La flotilla ha vuelto a llamar la atención mundial sobre el sufrimiento del pueblo de Gaza. Se ha unido por tierra y mar a la movilización masiva de millones de personas. Y ha obligado a los Estados reticentes a una confrontación activa con el asedio ilegal que ha asolado al pueblo palestino y le ha privado de su derecho a la autodeterminación. Por encima de todo, la flotilla ha demostrado que la gente común –médicos, pescadores, estudiantes, periodistas, abogados, clérigos y jubilados de 44 países– no sólo puede unirse en torno a un sentimiento de indignación moral, sino también tomar el asunto en sus propias manos para hacer algo al respecto. Zarpamos de Barcelona no solo como un gesto simbólico de solidaridad, sino como un acto de construcción: construir un corredor humanitario permanente para llegar a la población de Gaza por mar. Y aunque nuestros barcos puedan ser interceptados, esa idea no puede detenerse. La demanda de un corredor sobrevivirá a esta flotilla; una nueva flota de barcos ya está en camino desde Córcega para romper el asedio. Nuestro movimiento no hace más que crecer. Cuando las autoridades israelíes aborden por la fuerza nuestros buques en las próximas horas, tengan presente que estarán cometiendo un acto de piratería. Estarán violando la soberanía de los mares. Estarán obstruyendo una misión humanitaria pacífica presenciada por todo el mundo.

Que intenten justificarlo. Que expliquen a la comunidad internacional por qué nuestro humilde esfuerzo por alimentar a la población hambrienta de Gaza representa una amenaza para su seguridad nacional. Nadie les creerá. La hasbará simplemente ya no tiene sentido. Desde aquí en Ohwayla, puedo decir que no tememos la interceptación, el interrogatorio ni el encarcelamiento. Lo que tememos es un mundo donde tales secuestros se conviertan en rutina. Donde los trabajadores humanitarios sean tratados como criminales. Donde llevar comida a niños hambrientos se considere terrorismo. Así que, cuando se enteren de que nos han interceptado —y lo sabrán en las próximas horas—, no teman por nosotros. Sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Tomamos esta decisión con los ojos abiertos y el corazón lleno.

¡En lugar de eso, armemos un escándalo!

Publiquen en Instagram, griten a nuestros patéticos representantes y únanse a nuestra demanda de un corredor ya. No como un sueño, sino como una política concreta. La infraestructura que no pudimos completar, los estados deben construirla. El asedio que vinimos a romper, debe terminar de una vez por todas.

Si algo he aprendido en este viaje, rodeada de estos extraordinarios nuevos amigos de todos los rincones del mundo, es esto: que la acción colectiva es realmente algo hermoso. Cuando nos negamos a aceptar lo inaceptable, cuando nos interponemos entre la injusticia y sus víctimas, realmente podemos cambiar el curso de la historia, por modesto que sea. Supongo que, sobre todo, quiero agradecerles a todos por su apoyo, su cariño y su compañía en esta misión. Espero que pronto los vea al otro lado”.

La masacre continúa

Con todo lo que vino sucediendo en las últimas horas, Israel retomó los bombardeos a la ciudad de Gaza dejando un saldo de al menos 65 muertos, mientras tanto, Hamas sigue analizando el plan de paz de Donald Trump para llegar a una tregua a casi dos años del conflicto. El grupo palestino planea dar una respuesta en “dos o tres días” y persisten las dudas sobre la ausencia de garantías internacionales para que Israel cumpla todos los puntos del acuerdo, informó a la agencia EFE una fuente de la organización.

En medio de un creciente número de víctimas civiles, el conflicto en Gaza recibe cada vez más condenas internacionales. La Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, la organización más importante de expertos en la materia, aprobó una resolución que afirma que la campaña militar israelí cumple con la definición legal de genocidio establecida en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU de 1948, citando ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, devastación de infraestructura y aumento de la mortalidad infantil.

El 22 de agosto de 2025, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) confirmó la existencia de hambruna en Gaza, con más de medio millón de víctimas. Las proyecciones indican que para finales de septiembre más de 640.000 gazatíes enfrentarán inseguridad alimentaria “catastrófica” (Fase 5 del IPC), mientras que más de un millón estarán en condiciones de emergencia o crisis.

Las cifras oficiales de Naciones Unidas, indican que hasta el momento hay alrededor de 63.500 palestinos fallecidos desde octubre de 2023, de los cuales hay un gran número de niños y ancianos nuestros por malnutrición y falta de suministros médicos. La organización Reporteros sin Fronteras denuncia que hay 210 periodistas y reporteros gráficos de agencias y medios de comunicación internacionales asesinados por el ejercito israelí, durante el ejercicio profesional de sus coberturas de prensa.

La población y estado palestino, no cuentan con flota marítima alguna y tampoco con ejército regular o fuerzas de seguridad costera. Sus pescadores tienen prohibido ingresar al mar por el gobierno israelí. La represión a la flotilla ha despertado un gran movimiento de solidaridad internacional. Desde Italia, algunos gremios como el de estibadores anunciaron que paralizaran todas las actividades portuarias. La organización de la Global Sumud también alertó que “se dañaron intencionadamente las comunicaciones de los barcos, en un intento de bloquear las señales de socorro y detener la transmisión en vivo de un abordaje ilegal”. No obstante, la FDI no pudo impedir que se difundieran las imágenes del operativo nocturno que rápidamente circularon por Internet.

Fuentes: https://globalsumudflotilla.org/es/press – EFE – Europa Press – El País – Tiempo Argentino.