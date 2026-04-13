El petróleo vuelve a subir tras las negociaciones fallidas en Medio Oriente: supera los US$100

Los precios del petróleo superan los 100 dólares por barril este lunes en el mercado asiático, mientras la Armada de Estados Unidos se preparaba para bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones entre Washington e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra.

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Tras ultimátum de Trump a Irán y temores por la extensión de la guerra, el petróleo ronda los US$110

Los futuros del crudo Brent aumentaron 7,04 dólares, o un 7,4 %, hasta 102,24 dólares por barril, tras cerrar el viernes con una caída del 0,75%.

El West Texas Intermediate estadounidense, en tanto, se situaba en 103,69 dólares por barril, con un alza de 7,12 dólares o un 7,4 %, tras una caída del 1,33 % en la sesión anterior.

El CAC 40 francés bajó un 1% en las primeras operaciones de esta mañana, al igual que el DAX alemán. El FTSE 100 británico, en tanto, cedió un 0,4%. Se preveía que las acciones estadounidenses bajaran, con los futuros del Dow un 0,5%. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,6%.

En Asia, el índice de referencia Nikkei 225 de Japón perdió un 0,7%. El S&P/ASX 200 de Australia cedió un 0,4%; el Kospi de Corea del Sur bajó un 0,9%; el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,9%, mientras que el Compuesto de Shanghái casi no varió y avanzó menos de un 0,1%.

Analistas señalaron que se esperaba que las operaciones globales siguieran siendo turbulentas durante algún tiempo.

“El resultado de las conversaciones no fue realmente lo que la gente esperaba, eso es seguro”, comentó en Hong Kong Neil Newman, director general y jefe de estrategia de Astris Advisory Japan.

Y agregó: “Tal como están las cosas en este momento, no se ve nada bien. Sin duda, los precios del petróleo son una gran preocupación”.

Cierre de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que la Armada de Estados Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz, lo que agravó la situación tras las negociaciones con Irán que no lograron un acuerdo para terminar con la guerra, poniendo en peligro un frágil alto el fuego de dos semanas.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en tanto, anunció luego que un bloqueo de los puertos iraníes comenzará el lunes a las 10 de la mañana, hora del este (las 9 en la Argentina).

El comunicado del Centcom, que anunció que este lunes iniciará el bloqueo de puertos iraníes

El Centcom afirmó que el bloqueo se aplicaría “de forma imparcial contra los buques de todas las naciones” que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes.

El canciller del régimen, Abbas Araqchi, opinó que Irán estaba “muy cerca” de concluir un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio en sus conversaciones con Washington en Pakistán

El canciller iraní, Abbas AraqchiHANDOUT - TURKISH FOREIGN MINISTRY

“Irán se comprometió con Estados Unidos de buena fe para poner fin a la guerra”, dijo en una publicación en X. Pero cuando estaba “muy cerca” de un acuerdo en Islamabad, marcó: “Nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo”.