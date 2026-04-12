Elecciones en Hungría: Magyar logra supermayoría y termina con 16 años de Orbán

El opositor arrasó en Hungría, consiguió una supermayoría y puso fin al largo gobierno de Orbán. Impacto en la Unión Europea.

Péter Magyar tras su triunfo en las elecciones en Hungría , donde logró una supermayoría histórica.

Un giro histórico en las elecciones en Hungría sacude a Europa. Péter Magyar logró una contundente victoria con supermayoría parlamentaria y desplazó a Viktor Orbán tras 16 años en el poder, en un resultado que impacta de lleno en el equilibrio político de la Unión Europea.

Elecciones en Hungría: una victoria contundente Con el 96% de los votos escrutados, el partido Tisza obtuvo 138 escaños frente a los 54 de Fidesz, el espacio de Orbán. Este resultado le otorga a Magyar más de dos tercios del Parlamento, lo que le permitirá gobernar sin necesidad de alianzas.

La alta participación fue uno de los factores clave. Cerca del 77,8% del padrón acudió a las urnas, en la mayor movilización electoral desde la caída del comunismo, lo que anticipaba un cambio de ciclo político.

Tras conocerse los resultados, Orbán reconoció la derrota y admitió que la ciudadanía no le otorgó la responsabilidad de continuar gobernando, cerrando así una etapa marcada por su modelo de “democracia iliberal”.

El ascenso de Magyar también tiene un fuerte trasfondo político. Exintegrante del oficialismo, se convirtió en opositor tras un escándalo que salpicó al gobierno, y desde entonces construyó su liderazgo denunciando corrupción y promoviendo reformas institucionales.