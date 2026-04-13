Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se encamina al balotaje y hay empate técnico por el segundo lugar

Por problemas en la distribución de los materiales electorales unas 63 mil personas podrán emitir su voto este lunes.

Perú eligió este domingo a su nuevo presidente, entre una amplia oferta electoral. Unos 35 candidatos se anotaron para competir por la máxima magistratura en un clima de inestabilidad política. Keiko Fujimori es la candidata mejor posicionada, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta y habrá balotaje. Hay empate técnico respecto al segundo lugar. En tanto, por problemas de distribución del material se habilitó a 63.000 personas a emitir su voto este lunes.

Con el 51% escrutado, Fujimori mantiene la ventaja y López Aliaga sigue segundo En un lento conteo de votos, esta mañana se había llegado a escrutar el 51% de las actas y Keiko Fujimori conservaba el primer lugar con el 16,95% de los votos. El segundo lugar era de Rafael López Aliaga, con 14,83%, que mantenía casi dos puntos de ventaja sobre Jorge Nieto Montesinos (12,96%).

Keiko Fujimori celebra victoria sobre el "enemigo" de izquierda, camino al balotaje Keiko Fujimori celebró los resultados de sondeos y estimaciones preliminares de las elecciones del Perú, que la dan como favorita para un balotaje en junio sobre el "enemigo" de izquierda.

El escrutinio oficial avanza a cuentagotas en unos comicios marcados por cuestionamientos a la autoridad electoral por demoras e incidentes que llevaron a ampliar las votaciones hasta el lunes con una nueva jornada de 7 a 18, hora local.

"Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda", dijo la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (19990-2000) en un corto discurso.