    • 13 de abril de 2026 - 09:22

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se encamina al balotaje y hay empate técnico por el segundo lugar

    Por problemas en la distribución de los materiales electorales unas 63 mil personas podrán emitir su voto este lunes.

    Elecciones en Perú 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Perú eligió este domingo a su nuevo presidente, entre una amplia oferta electoral. Unos 35 candidatos se anotaron para competir por la máxima magistratura en un clima de inestabilidad política. Keiko Fujimori es la candidata mejor posicionada, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta y habrá balotaje. Hay empate técnico respecto al segundo lugar. En tanto, por problemas de distribución del material se habilitó a 63.000 personas a emitir su voto este lunes.

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    El escrutinio oficial avanza a cuentagotas en unos comicios marcados por cuestionamientos a la autoridad electoral por demoras e incidentes que llevaron a ampliar las votaciones hasta el lunes con una nueva jornada de 7 a 18, hora local.

    "Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda", dijo la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (19990-2000) en un corto discurso.

    Sin un rival confirmado, el segundo cupo del balotaje se juega entre un puñado de candidatos, donde el ultraconservador Rafael López Aliaga aparece con grandes posibilidades.

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