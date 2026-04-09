    • 9 de abril de 2026 - 08:13

    En una nueva ofensiva sobre Líbano, el ejército de Israel mató al secretario personal del líder de Hezbollah

    Las fuerzas armadas israelíes volvieron a bombardear Beirut durante la noche.

    Naim Qassem.

    Naim Qassem.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ejército de Israel mató en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder del grupo chií Hezbollah, al que identificó como Ali Yusuf Harshi.

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    "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbollah, Naim Qassem", indicó el comunicado. Las fuerzas armadas afirman que Harshi tenía un rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem.

    Además del ataque que mató a Harshi, las fuerzas armadas bombardearon dos puentes sobre el río libanés Litani, en el sur del país, bajo el pretexto de que Hezbollah lo usaba para la transferencia de armas. Los bombardeos también tuvieron como objetivo al menos diez almacenes de armas de la organización.

    Israel mantiene los bombardeos en el Líbano pese a que Pakistán, Estado negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye a ese país.

    Tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el Ejército, reiteran que el Líbano no está incluido y, pese a la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, lanzaron una extensa ola de bombardeos contra todo el país que mataron a más de 250 personas.

    Según las autoridades libanesas, los muertos por los bombardeos israelíes desde que lanzó su campaña de bombardeos y operación terrestre en el país superan los 1700.

    Doce soldados israelíes murieron en combate en el sur del Líbano y dos civiles en el norte de Israel por ataques de Hezbollah. Además otro civil murió en la localidad de Misgav Am, a escasos 500 metros de la frontera con el Líbano, por un tiro errado de un tanque israelí.

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