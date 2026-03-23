Guerra en Medio Oriente: el petróleo baja casi 9% y perforó los US$100 luego del anuncio de Donald Trump

El petróleo bajaba casi 9% este lunes y se ubicaba por debajo de US$100 el barril por primera vez en dos semanas . A las 10.15 hora argentina, los futuros del crudo Brent operaban en US$97,50.

El precio del petróleo abrió al alza y vuelve a superar los 100 dólares por barril

El retroceso en las cotizaciones del petróleo se dio luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump , anunciara que tuvo “conversaciones muy positivas” con Irán y postergará las ofensivas contra las plantas energéticas iraníes.

El anuncio llevó algo de tranquilidad a los mercados. Las bolsas europeas reaccionaron al alza y sumaban 2% , mientras en Wall Street, el principal índice —el Dow Jones— abrió con una suba de 1,4%.

En una publicación en la red social Truth, el mandatario norteamericano indicó que avanzó en las negociaciones para lograr una resolución del conflicto en Medio Oriente .

Las declaraciones de Trump tuvieron repercusión inmediata en el mercado energético, donde las preocupaciones sobre los suministros a corto y mediano plazo por la guerra llevaron al crudo a su mayor valor en los últimos cuatro años.

El petróleo Brent había comenzado el lunes en US$108 por barril y, apenas se conoció el anuncio de Trump, llegó a retroceder 14% y situarse en US$96.

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El precio del gas también reaccionó de inmediato y anotaba una baja de casi 4% en las operaciones en Europa.

Las principales bolsas europeas también respondieron con optimismo y, después de acumular pérdidas de más de 2% en el inicio de la jornada, empezaban a mostrar alzas.

Así, en las primeras horas del lunes, el índice Euro Stoxx 50 ganaba el 1,74%; Frankfurt ganó el 1,7%; París el 1,24%; Milán el 0,92%; Madrid el 0,91% y Londres el 0,01%.

Tanto el petróleo como el gas habían tocado récords de los últimos cuatro años el 9 de marzo. Este lunes habían arrancado en alza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no abría el estrecho de Ormuz, a lo que la Guardia Revolucionaria iraní contestó que respondería “de la misma manera”.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo este lunes que la situación es “muy grave” y que supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

Las palabras de Trump modificaban también la tendencia de los futuros sobre los índices bursátiles estadounidenses, que, de caer alrededor de 1%, pasaban a subir más de 2%.

Por su parte, en Asia, Tokio cayó esta mañana 3,48%; Seúl, -6,49%, Shanghái, -3,63% y Hong Kong bajó 3,46%.