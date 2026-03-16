    • 16 de marzo de 2026 - 13:00

    Guerra en Medio Oriente: un petrolero completó su paso por el estrecho de Ormuz y baja el precio del crudo

    Es la primera carga no iraní que atravesó la zona desde el comienzo de la guerra. La maniobra sugiere posibles negociaciones de paso seguro.

    Petroleros cerca del Estrecho de Ormuz.&nbsp;

    Petroleros cerca del Estrecho de Ormuz. 

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un petrolero paquistaní se convirtió el lunes en la primera carga no iraní en atravesar el estrecho de Ormuz con su sistema automático de transpondedor activado desde el inicio de la guerra, en una señal que alimentó esperanzas de una eventual reapertura de la vía marítima más estratégica del mundo y desplomó los precios del petróleo más de un 5%.

    Leé además

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un video para desmentir rumores sobre su muerte que circularon en redes sociales.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ironizó en un video sobre rumores de su muerte
    El papa León XIV pidió reabrir el diálogo para terminar con la guerra en Medio Oriente.

    El papa León XIV volvió a pedir un alto el fuego en Medio Oriente

    El monitor marítimo MarineTraffic informó que el buque Aframax Karachi, de bandera paquistaní y cargado con crudo Das de Abu Dhabi, completó el tránsito por el estrecho mientras emitía su señal AIS —el sistema de identificación automática que permite rastrear embarcaciones en tiempo real—. “Esto sugiere que algunos envíos seleccionados podrían estar recibiendo paso seguro negociado”, señaló MarineTraffic en su cuenta de X.

    Según los datos del monitor, el buque de 237 metros de eslora y 11,5 metros de calado —lo que indica que navegaba cargado— ingresó a aguas iraníes el domingo y se encontraba el lunes en el golfo de Omán a una velocidad de aproximadamente 9,6 nudos, “habiendo pasado exitosamente por el estrecho con el AIS activo”. Bloomberg indicó que el buque había estado amarrado en el hub petrolero emiratí de la isla Das.

    La noticia impactó de inmediato en los mercados. El West Texas Intermediate se desplomó más de un 5% hasta los 93,37 dólares por barril, mientras el Brent del mar del Norte cedió más de un 2% hasta los 100,28 dólares, tras haber superado los 106 dólares durante la sesión asiática.

    El estrecho de Ormuz, por donde transita en condiciones normales una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado, se encuentra en la práctica paralizado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Teherán apuntó a la vía marítima como represalia, con el objetivo declarado de presionar a Washington golpeando a la economía global.

    Pese al tránsito del Karachi, el panorama general de la navegación en la zona sigue siendo sombrío. La firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence registró apenas 77 buques atravesando el estrecho desde el inicio de la guerra hasta el viernes, en su mayoría pertenecientes a la llamada “flota fantasma”, embarcaciones que operan fuera de los sistemas tradicionales de seguros y rastreo. Desde el 1 de marzo, 20 naves comerciales, incluidas nueve petroleras, fueron atacadas o reportaron incidentes en la región, según las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El duelo entre la Selección argentina y España se iba a jugar el estadio de Lusail, el 27 de marzo: por la guerra buscaron otro lugar, pero organizadores no consiguieron ponerse de acuerdo.

    Cancelaron la Finalissima por la guerra: la UEFA dijo que no pudo llegar a un acuerdo con la AFA

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con perseguir y matar a Benjamín Netanhayu.

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó de muerte al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

    La Fórmula 1 suspendió los grandes premios de Baréiny Arabia Saudita.

    Por la guerra en Medio Oriente, la Fórmula 1 suspendió los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

    Guerra en Medio Oriente: con un dron, Irán atacó la embajada de EEUU en Irak

    Guerra en Medio Oriente: con un dron, Irán atacó la embajada de EEUU en Irak