Guerra en Medio Oriente: un petrolero completó su paso por el estrecho de Ormuz y baja el precio del crudo

Es la primera carga no iraní que atravesó la zona desde el comienzo de la guerra. La maniobra sugiere posibles negociaciones de paso seguro.

Un petrolero paquistaní se convirtió el lunes en la primera carga no iraní en atravesar el estrecho de Ormuz con su sistema automático de transpondedor activado desde el inicio de la guerra, en una señal que alimentó esperanzas de una eventual reapertura de la vía marítima más estratégica del mundo y desplomó los precios del petróleo más de un 5%.

El monitor marítimo MarineTraffic informó que el buque Aframax Karachi, de bandera paquistaní y cargado con crudo Das de Abu Dhabi, completó el tránsito por el estrecho mientras emitía su señal AIS —el sistema de identificación automática que permite rastrear embarcaciones en tiempo real—. “Esto sugiere que algunos envíos seleccionados podrían estar recibiendo paso seguro negociado”, señaló MarineTraffic en su cuenta de X.

Según los datos del monitor, el buque de 237 metros de eslora y 11,5 metros de calado —lo que indica que navegaba cargado— ingresó a aguas iraníes el domingo y se encontraba el lunes en el golfo de Omán a una velocidad de aproximadamente 9,6 nudos, “habiendo pasado exitosamente por el estrecho con el AIS activo”. Bloomberg indicó que el buque había estado amarrado en el hub petrolero emiratí de la isla Das.

La noticia impactó de inmediato en los mercados. El West Texas Intermediate se desplomó más de un 5% hasta los 93,37 dólares por barril, mientras el Brent del mar del Norte cedió más de un 2% hasta los 100,28 dólares, tras haber superado los 106 dólares durante la sesión asiática.

El estrecho de Ormuz, por donde transita en condiciones normales una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado, se encuentra en la práctica paralizado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Teherán apuntó a la vía marítima como represalia, con el objetivo declarado de presionar a Washington golpeando a la economía global.