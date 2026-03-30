Irán confirmó la muerte del comandante a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz

Alireza Tangsiri era uno de los militares de las fuerzas armadas más conocidos para el público. La semana pasada, Israel había anunciado su muerte, pero recién ahora Irán lo reconoció.

Irán confirmó la muerte del comandante de la Marina de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri, que Israel dijo que mató la semana pasada. Tangsiri era uno de los militares de las fuerzas armadas más conocidos para el público y, según Israel, era el responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz. El comandante "sucumbió a heridas graves", indicaron los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, en su sitio web Sepah News.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el 26 de marzo que sus fuerzas habían eliminado al comandante "junto con otros oficiales del mando naval". En su declaración se refirió a Tangsiri como "el hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz" por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Veterano de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), Tangsiri dirigía la Marina de los Guardianes de la Revolución desde 2018 luego de ocho años en el puesto de adjunto. Bajo su mando el cuerpo naval se reforzó y reivindicó la captura de varios navíos extranjeros que supuestamente habían cometido infracciones en el Golfo.