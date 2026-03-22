Israel aseguró que el puente destruido en el sur del Líbano era utilizado por Hezbollah para el contrabando de armas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que atacaron un paso sobre el río Litani utilizado por integrantes de Hezbollah para desplazarse entre el norte y el sur de esa zona en Líbano.

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Según el ejército israelí, el grupo armado empleaba este cruce para transferir miles de armas, cohetes y lanzacohetes destinados a ataques desde el sur del Litani contra soldados israelíes y la población civil de Israel. El objetivo del ataque, de acuerdo con la IDF, fue impedir daños tanto a civiles israelíes como libaneses.

En una oleada adicional de bombardeos realizada hoy en la región de Nabatieh, al sur de Líbano, las fuerzas israelíes alcanzaron unos 15 centros de mando de Hezbollah, según el comunicado militar.

La IDF sostiene que actúa de manera “decidida” contra Hezbollah en respuesta a la participación activa del grupo en ataques contra Israel, bajo el auspicio del régimen iraní. El ejército subraya que todas sus operaciones buscan neutralizar amenazas dirigidas a la población civil israelí y reducir el riesgo en la zona fronteriza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que detectaron el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí en las últimas horas.

Los sistemas defensivos israelíes están operando para interceptar la amenaza, según el comunicado militar. El Comando del Frente Interno envió en minutos recientes una directiva preventiva directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, instruyendo a la población sobre las medidas de seguridad a seguir.

La ciudadanía debe actuar con responsabilidad y seguir las instrucciones oficiales, ya que estas medidas “salvan vidas”, subrayó la IDF. En caso de recibir una alerta, las personas deben ingresar de inmediato a un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo se permite salir de estos espacios tras recibir instrucciones explícitas de las autoridades.