    • 7 de abril de 2026 - 10:00

    Italia sumó una nueva licencia laboral: permitirá cuidar animales domésticos enfermos

    El permiso contempla hasta tres días al año y exige certificado veterinario. En algunos casos puede ser con goce de sueldo y surgió a partir de un antecedente judicial que sentó las bases de la medida.

    Cuidado de animales.

    Cuidado de animales.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Italia otorgó la primera licencia laboral remunerada para quienes necesitan cuidar a su mascota enferma. La medida permite solicitar hasta tres días por año, siempre con certificación médica. En este caso, la licencia no es por enfermedad propia ni de hijos, sino exclusivamente para atención veterinaria de animales domésticos. El anuncio sorprendió tanto a la opinión pública como a referentes de otros países, incluido Argentina.

    Leé además

    Cómo ver la final entre la Selección argentina y su par de Italia en Montreux. 

    La Selección argentina va por el título en la Copa de las Naciones: cómo ver en vivo la final ante Italia
    Lucas Ordoñez, capitán de la Selección argentina de hockey sobre patines, publicó un mensaje de aliento dirigido a sus compañeros en la previa del decisivo encuentro ante Italia por la Copa de las Naciones que se disputa en Montreux.

    La arenga del capitán de la Selección argentina Lucas Ordoñez previo a la final: "Último esfuerzo muchachos"

    El beneficio establece requisitos claros: la presentación de documentación que avale el estado de salud del animal y el grado de necesidad de la presencia del dueño, ahora referido como “tutor”. Algunas empresas en Italia ya lo implementaron en sus convenios, con componentes legales que surgieron a partir de un caso judicial de 2017.

    “Es el primer país del mundo en otorgar licencias laborales para que vos puedas cuidar de tus mascotas enfermas. Tiene una limitación, es como máximo de tres días al año. Esa licencia, en algunos casos, se habla de una licencia con goce de sueldo”, explicaron.

    Antecedentes y origen de la medida

    El caso testigo que dio origen a la ley ocurrió en 2017, cuando un empleado de una universidad en Roma solicitó ausentarse para cuidar a su perro, que atravesaba una enfermedad grave. La justicia italiana dictaminó que negarle este derecho podía considerarse maltrato animal, validando así la licencia.

    Esa sentencia sentó las bases para la incorporación de la licencia en la legislación. Grupos proteccionistas impulsaron su redacción para garantizar el derecho.

    Debate en la Argentina

    En los estudios de televisión argentinos, la periodista Luciana Rubinska impulsó la discusión con sus colegas. La posibilidad de trasladar la iniciativa italiana al ámbito local generó opiniones divididas, especialmente entre empleados y empleadores.

    Rubinska destacó: “Podés pedir una licencia por enfermedad, no tuya, no de tu hijo, sino de tu mascota”, y agregó: “Me pongo en lugar de los empresarios argentinos. Vos venís a decirle: ‘Me voy a tomar el día y vos me vas a pagar ese día porque tengo que operar a mi perro’. Yo creo que se agarran la cabeza los empresarios”.

    El permiso en Italia alcanza hasta tres días al año y puede ser con goce de sueldo, según el convenio colectivo. Para acceder, los trabajadores deben presentar certificado veterinario que justifique la urgencia y necesidad de asistencia personal. El sistema establece límites estrictos para evitar abusos.

    Una veterinaria con bata blanca y guantes azules examina a un perro salchicha marrón en una mesa. Al fondo, un monitor muestra una radiografía canina.

    Consultada sobre si existen proyectos legislativos similares en Argentina, Rubinska expresó: “Estaría como en las antípodas del objetivo de la reforma laboral. Pero estaría bueno saber si ya hay algún proyecto que esté elevado”. Por el momento, no se conocen iniciativas formales en el Congreso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Selección argentina de hockey sobre patines.

    Copa de las Naciones: Argentina enfrenta a Portugal por un lugar en la final en Montreux

    Dura derrota para la Selección argentina en la Copa de Naciones, que perdió 5-2 con Italia.

    Dura derrota: la Selección Argentina perdió 5-2 ante Italia en la Copa de Naciones

    Selección argentina de hockey sobre patines.

    Argentina enfrenta a Italia tras dos victorias en la fase de grupos: cómo seguir en vivo el partido

    Gabriele Gravina, máximo directivo de la FIGC, dio un paso al costado, al igual que el jefe de equipo Gianluigi Buffon. El golpe se siente en Italia.

    Sigue la crisis en Italia tras no clasificar al Mundial: renunció el presidente de la federación y una leyenda