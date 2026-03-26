Murió Noelia Castillo tras recibir la eutanasia en España, después de dos años de lucha en los tribunales

Noelia Castillo , la joven parapléjica de 25 años que había pedido la eutanasia , falleció este jueves después de recibir la muerte asistida en su habitación de la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes. Noelia es la paciente más joven de España en recibir la eutanasia y la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña en pasar por este procedimiento.

Su eutanasia debió llevarse a cabo hace dos años, el 2 de agosto de 2024, pero una orden judicial paralizó el procedimiento in extremis a petición de su padre. Durante dos años, el hombre intentó de la mano de Abogados Cristianos impedir la muerte asistida de su hija y ha llevado su demanda hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sin éxito.

Finalmente, la eutanasia de Noelia quedó programada para este jueves, 26 de marzo. La joven falleció sola y después de despedirse de su madre, tal y como deseaba, en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes donde estaba ingresada y que consideraba como su “zona de confort”, según expresó en una entrevista en el programa Ahora Sonsoles.

“ Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?”, expresó durante su entrevista en Antena 3. La joven planeaba ponerse “el vestido más bonito” de su armario y maquillarse de forma “sencilla” para el momento. “Siempre he pensado que quiero morirme guapa”, aseguró.

Noelia se crio en una familia desestructurada, marcada por las adicciones y problemas de salud mental de su padre, que hicieron que la joven pasara gran parte de su infancia y adolescencia en centros de menores. El evento que marcó esta historia fue, para ella, una agresión sexual múltiple que sufrió en 2022. Poco después, en octubre del mismo año, la joven intentó suicidarse, incidente por el que quedó parapléjica.

El accidente le dejó secuelas graves, dolor y un sufrimiento crónico e imposibilitante: sufre alteración sensitiva, dolor neuropático, incontinencia fecal, vejiga que precisa sondas cada seis horas, dependencia funcional... Mientras seguía su rehabilitación en el Instituto Guttman de Badalona, Noelia ya expresaba su voluntad de poner fin a su sufrimiento. Finalmente, el 10 de abril de 2024, formalizó su petición ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), órgano independiente encargado de evaluar las solicitudes de eutanasia.

Los expertos certificaron que la joven sufría “secuelas permanentes e irreversibles” y un “sufrimiento constante”, certificando que cumplía los requisitos para recibir la muerte asistida. Su padre no pudo aceptar la decisión de su hija y acudió a los tribunales para intentar paralizar el proceso. “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”, dijo Noelia durante su entrevista televisiva.