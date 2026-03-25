La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibirá la eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona , conmueve al mundo. Este jueves, tras 20 meses de lucha judicial contra su padre, recibirá la eutanasia . Su pedido se basa en el diagnóstico recibido en 2024 de paraplejia irreversible, una parálisis que afecta la parte inferior del cuerpo, incluyendo ambas piernas.

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Castillo Ramos fue víctima de una agresión sexual múltiple . En consecuencia de este aberrante hecho, el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso para suicidarse. El fuerte impacto le provocó una grave e irreversible lesión medular que le impide moverse de la cintura para abajo . Es por eso que tomó la decisión de solicitar la muerte asistida, una solicitud que generó mucha polémica y un profundo debate social y legal en España .

Avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional de España , la joven atravesará su último día de vida este jueves, en compañía de su familia, quienes, entre sus integrantes, se encuentra Yolanda Ramos , su mamá.

En diálogo con el programa Y ahora Sonsoles , Ramos manifestó su dicotomía respecto a esta tajante decisión de su ser querido. “Estoy rezando a ver si a último momento dice: ‘Me arrepiento’. Si ella no quiere vivir, ya no puedo más. No estoy conforme con la eutanasia, pero siempre voy a estar a su lado, hasta donde ella me lo permita ”, aseguró.

“No tengo una varita mágica para decir: ‘Esto lo paro’. Una jueza decidió por la vida de mi hija . A veces pienso que a lo mejor (Noelia) nació en la familia equivocada”, destacó la madre, quien confirmó que estará al lado de su hija en su último día de vida.

“Yo quiero que ella viva, pero lo voy a respetar”, dijo Ramos, quien estará junto a su hija en el hospital en su último día de vida. Este caso no solo atravesó a España, sino que se hizo visible en todo el mundo por la crudeza del asunto y la aprobación del pedido para que se aplique la eutanasia.

Otro dato a tener en cuenta es que Noelia no compartió sus sentimientos, ni parte de su proceso, en sus redes sociales, donde no registra actividad desde el 2015, cuando tenía entre 14 y 15 años.

El impactante recorrido judicial de Noelia Castillo Ramos

El caso de la joven de 25 años estuvo atravesado por un extenso recorrido judicial dentro de España, que derivó en un exhaustivo análisis durante distintas instancias.

En un primer momento, la Justicia de Cataluña avaló su decisión, y más tarde el Tribunal Supremo confirmó ese criterio al considerar que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición de su padre no podía impedirlo.

Tiempo después, el Tribunal Constitucional desestimó el último recurso presentado por la familia al no detectar una vulneración de derechos fundamentales. Al tomar cierta magnitud, el conflicto escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia, donde se solicitó una medida cautelar para frenar el procedimiento. Esa presentación también fue rechazada en marzo de 2026, despejando de manera definitiva el camino para que la joven pueda acceder a la eutanasia.