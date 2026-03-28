    • 28 de marzo de 2026 - 18:21

    Protestas contra Trump se expanden en Estados Unidos y movilizan a millones en miles de ciudades

    Las protestas contra Trump se replicaron en más de 3.000 ciudades. Millones rechazaron políticas migratorias, la guerra y el costo de vida.

    Las protestas contra Trump en Estados Unidos se multiplicaron en miles de ciudades con participación masiva.

    Las protestas contra Trump en Estados Unidos se multiplicaron en miles de ciudades con participación masiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva ola de protestas contra Trump en Estados Unidos sacudió al país este sábado con movilizaciones en más de 3.000 ciudades y localidades. En el marco del movimiento “No Kings”, millones de personas salieron a las calles para expresar su rechazo a las políticas del presidente Donald Trump, en una de las jornadas más masivas del último tiempo.

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    Las manifestaciones se extendieron a lo largo de todo el país, desde Nueva York hasta Alaska, e incluso tuvieron réplicas en ciudades del mundo. Las protestas contra Trump en Estados Unidos marcaron la tercera gran movilización en menos de un año, impulsadas por organizaciones civiles que denuncian un “clima de caos” y decisiones controvertidas del gobierno.

    Protestas contra Trump en Estados Unidos y reclamos crecientes

    Uno de los epicentros fue el estado de Minnesota, donde las ciudades de Minneapolis y St. Paul concentraron grandes marchas. El reclamo se intensificó tras operativos migratorios que dejaron víctimas fatales, lo que aumentó la tensión social y política en la región.

    Las consignas de los manifestantes apuntaron a múltiples frentes. Se cuestionaron las políticas migratorias, el accionar de fuerzas federales, la guerra con Irán y el aumento del costo de vida, especialmente en alimentos y combustibles.

    En Nueva York, una de las movilizaciones más importantes partió desde Columbus Circle y recorrió más de 20 cuadras sin incidentes. Allí participaron figuras públicas como Robert De Niro y el músico Bruce Springsteen, quien incluso compuso una canción en homenaje a víctimas de los operativos migratorios.

    El movimiento “No Kings”, que en español significa “Sin reyes”, se consolidó como una de las principales expresiones de oposición a la actual administración, con apoyo de organizaciones como la ACLU, MoveOn e Indivisible.

    Las protestas también tuvieron impacto internacional, con marchas en ciudades como Roma, Londres, Madrid y Berlín. El alcance global del reclamo refleja el nivel de rechazo a las políticas de Trump, que desde la Casa Blanca minimizó las manifestaciones y las calificó como “antiestadounidenses”.

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