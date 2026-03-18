"Súper El Niño": alerta mundial por un fenómeno que elevaría la temperatura global

Un informe científico advierte que el fenómeno podría intensificarse hacia fines de 2026 y 2027, con riesgo de sequías, inundaciones, incendios y eventos extremos en distintos puntos del planeta.

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Científicos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo advirtieron sobre la posible llegada de un “súper El Niño ” hacia fines de 2026 y durante 2027, un evento climático de gran intensidad que podría elevar la temperatura global a niveles récord y provocar fenómenos extremos en distintas regiones del mundo.

El alerta surge de un informe reciente reproducido por el diario estadounidense The Washington Post, en el que especialistas señalan que el sistema climático actual, afectado por la acumulación de gases de efecto invernadero, podría no lograr disipar el calor generado por el fenómeno, lo que incrementaría el impacto global.

El fenómeno de El Niño consiste en el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones atmosféricos y provoca cambios en el clima a escala planetaria. Según los expertos, una versión más intensa podría generar consecuencias significativas tanto en América como en otras regiones.

Entre los efectos posibles se menciona un aumento de la temperatura media global durante 2027, así como mayor probabilidad de sequías, incendios forestales, lluvias intensas e inundaciones. También se anticipan modificaciones en la actividad de huracanes, con menor formación en el Atlántico pero mayor riesgo en el Pacífico.

El informe advierte que zonas del oeste de Estados Unidos podrían enfrentar condiciones de calor extremo y falta de lluvias, mientras que otras regiones del país, especialmente el sur, tendrían más probabilidades de precipitaciones intensas durante el invierno del hemisferio norte.