Un famoso torero español fue corneado en Sevilla y se encuentra en estado crítico

Un torero español resultó gravemente herido este lunes en Sevilla, España, durante una corrida de la Feria de Abril , cuando fue embestido por un toro y sufrió una cornada profunda que obligó a una cirugía de urgencia.

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La víctima es José Antonio Morante de la Puebla , quien permanece internado tras una intervención de dos horas. El hecho ocurrió en la plaza de la Maestranza, donde el animal lo arrolló y lo lanzó al suelo antes de atacarlo nuevamente.

El toro, llamado Clandestino, embistió de forma repentina al matador , lo derribó con fuerza y lo golpeó reiteradamente en el piso. Según reconstruyó el diario El País, el torero intentó cubrirse mientras evidenciaba dolor en la zona del glúteo izquierdo, donde luego se confirmaría la herida.

Tras el ataque, fue trasladado a la enfermería de la plaza, donde debió ser operado de inmediato durante dos horas debido a la gravedad del cuadro. El parte médico indicó que la cornada fue “muy grave”.

El doctor Octavio Mulet, responsable de la intervención, explicó que el paciente ingresó dolorido pero estable y advirtió que “este tipo de percances son complicados”. Además, señaló que habrá que esperar al menos diez días para evaluar la evolución de la herida.

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| LO ÚLTIMO: El torero Morante de la Puebla sufre una cornada de 10 cm con perforación del recto en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla.



Pronóstico muy grave tras ser intervenido de urgencia. pic.twitter.com/NWVPglBVHB — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) April 20, 2026

El parte médico: lesión profunda y compromiso muscular

El informe detalló que el torero sufrió una herida por asta de toro con una trayectoria de unos 10 centímetros, que afectó parcialmente la musculatura esfinteriana y provocó una perforación en la pared posterior del recto de 1,5 centímetros.

La cirugía consistió en un lavado de la herida y la reparación del daño interno, incluyendo la reconstrucción de la pared rectal y del aparato esfinteriano. También se colocó un drenaje en la zona afectada.

Luego de la operación, Morante de la Puebla fue derivado a un centro de salud en Sevilla, donde continúa internado bajo observación.

El torero, conocido como “El diestro”, había reaparecido recientemente en esa misma plaza durante el Domingo de Resurrección, tras haber anunciado su retiro meses atrás. Su estado actual es reservado.