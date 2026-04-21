    • 21 de abril de 2026 - 09:29

    Un famoso torero español fue corneado en Sevilla y se encuentra en estado crítico

    El matador debió ser operado de urgencia tras una embestida violenta durante la Feria de Abril y su evolución es reservada. Imágenes sensibles.

    Sevilla.

    Sevilla.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un torero español resultó gravemente herido este lunes en Sevilla, España, durante una corrida de la Feria de Abril, cuando fue embestido por un toro y sufrió una cornada profunda que obligó a una cirugía de urgencia.

    Leé además

    Lluvia de estrellas.

    Lluvia de meteoros en Argentina: cuándo y cómo ver las estrellas fugaces

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La inquietante estrella.

    Una de las estrellas más grandes del universo entra en una fase "extraña" e inquietante

    La víctima es José Antonio Morante de la Puebla, quien permanece internado tras una intervención de dos horas. El hecho ocurrió en la plaza de la Maestranza, donde el animal lo arrolló y lo lanzó al suelo antes de atacarlo nuevamente.

    Cómo fue la embestida

    El toro, llamado Clandestino, embistió de forma repentina al matador, lo derribó con fuerza y lo golpeó reiteradamente en el piso. Según reconstruyó el diario El País, el torero intentó cubrirse mientras evidenciaba dolor en la zona del glúteo izquierdo, donde luego se confirmaría la herida.

    Tras el ataque, fue trasladado a la enfermería de la plaza, donde debió ser operado de inmediato durante dos horas debido a la gravedad del cuadro. El parte médico indicó que la cornada fue “muy grave”.

    El doctor Octavio Mulet, responsable de la intervención, explicó que el paciente ingresó dolorido pero estable y advirtió que “este tipo de percances son complicados”. Además, señaló que habrá que esperar al menos diez días para evaluar la evolución de la herida.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tendenciaytuits/status/2046330548038099210&partner=&hide_thread=false

    El parte médico: lesión profunda y compromiso muscular

    El informe detalló que el torero sufrió una herida por asta de toro con una trayectoria de unos 10 centímetros, que afectó parcialmente la musculatura esfinteriana y provocó una perforación en la pared posterior del recto de 1,5 centímetros.

    La cirugía consistió en un lavado de la herida y la reparación del daño interno, incluyendo la reconstrucción de la pared rectal y del aparato esfinteriano. También se colocó un drenaje en la zona afectada.

    Luego de la operación, Morante de la Puebla fue derivado a un centro de salud en Sevilla, donde continúa internado bajo observación.

    El torero, conocido como “El diestro”, había reaparecido recientemente en esa misma plaza durante el Domingo de Resurrección, tras haber anunciado su retiro meses atrás. Su estado actual es reservado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Teotihuacán.

    Horror en México: quién era el hombre que atacó a turistas desde la pirámide de Teotihuacán

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Papa Francisco.

    A un año de la muerte del Papa Francisco: cómo fueron sus últimas 24 horas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Morante de La Puebla fue operado de urgencia tras ser embestido por el animal en la plaza de la Maestranza.

    Un famoso torero español sufrió una brutal cornada durante un evento en Sevilla: está en grave estado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El atacante disparó y luego se quitó la vida.

    Un hombre empezó a disparar desde la cima de la pirámide de Teotihuacán: mató a una turista y se suicidó

    Por Redacción Diario de Cuyo