5 de marzo de 2026 - 13:16

Un perro mordió brutalmente en la cabeza a una nena cuando jugaban: el impactante video del ataque

La familia decidió sacrificar el animal tras el brutal ataque que ocurrió en la localidad mexicana de Frontera.

Greyci recibió 68 puntos de sutura y su familia decidió sacrificar a la mascota. (Foto: gentileza TV Azteca).

Por Redacción Diario de Cuyo

La tranquilidad de una familia en Frontera, Coahuila, se rompió de la peor manera. Greyci, una nena que jugaba en el patio de su casa, fue atacada por “Pilo”, el perro de raza pastor belga malinois que convivía con ellos desde hacía más de cinco años.

El episodio ocurrió mientras Greyci y otra nena jugaban en el patio. De repente, el animal se abalanzó sobre la menor y la mordió con violencia en la cabeza. La otra nena logró apartarse a tiempo, pero Greyci quedó gravemente herida.

La madre de las chicas salió corriendo al escuchar los gritos y, al ver la gravedad de la situación, actuó de inmediato.

La llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos tuvieron que intervenirla durante siete horas para reparar las lesiones. El parte médico indicó que la nena recibió 68 puntos de sutura en la cabeza.

Aunque el perro estaba adiestrado para cuidar a las menores y había sido parte de la familia durante años, el miedo a que pudiera volver a atacar pesó más.

Según indicó TV Azteca, los familiares explicaron que esperarán algunos días para descartar que el animal tenga rabia, como parte del protocolo sanitario.

También mencionaron que el comportamiento de “Pilo” podría estar relacionado con secuelas de un envenenamiento previo.

El estado de salud de Greyci y el seguimiento médico

Actualmente, Greyci permanece internada bajo estricta supervisión médica. Las autoridades de salud informaron que su estado es estable, aunque sigue en observación para descartar complicaciones derivadas de las heridas.

El ataque conmocionó a toda la comunidad. La familia espera que la nena pueda recuperarse pronto y que el caso sirva para alertar sobre los riesgos, incluso con mascotas que parecen confiables.

