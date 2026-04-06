    • 6 de abril de 2026 - 23:06

    [VIDEOS] Explosión en un puente en Panamá provoca un muerto y caos total

    Una explosión en el Puente de Las Américas dejó un muerto, bomberos heridos y un colapso vial que paralizó la ciudad tras el incendio de un cisterna.

    La explosión en el Puente de Las Américas generó una columna de fuego visible en toda la ciudad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La explosión en el Puente de Las Américas desató una tragedia y un caos sin precedentes en Panamá. Un camión cisterna ardió en llamas y explotó, dejando un trabajador muerto, dos bomberos heridos y una crisis vial que paralizó la conexión con Panamá Oeste durante horas.

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    Explosión en el Puente de Las Américas: incendio y víctimas

    El hecho ocurrió a las 16:12, cuando un camión cisterna comenzó a incendiarse debajo del Puente de Las Américas. Minutos después, el vehículo explotó, generando una enorme columna de fuego y humo negro que cubrió la zona.

    Durante el operativo, unos 75 bomberos trabajaron durante casi tres horas para controlar las llamas. Sin embargo, el saldo fue trágico: un trabajador de la empresa PATSA murió tras quedar atrapado, mientras que dos bomberos resultaron heridos en medio del combate del incendio.

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    Riesgo estructural y cierre total del puente

    Tras la explosión en el Puente de Las Américas, las autoridades decidieron cerrar la estructura, que tiene más de 60 años de antigüedad, para evaluar posibles daños.

    El Ministerio de Obras Públicas confirmó que se realizarán estudios para determinar el estado del puente, ya que las altas temperaturas pudieron afectar la losa, los refuerzos metálicos y los remaches, lo que podría generar fallas estructurales.

    Caos vehicular y ciudad paralizada

    El mayor impacto de la explosión en el Puente de Las Américas se sintió horas después. Con el cierre total, se desató un tranque masivo que se extendió por kilómetros, afectando tanto el ingreso como la salida hacia Panamá Oeste.

    Miles de conductores quedaron atrapados durante horas, mientras las rutas alternativas colapsaban. La situación llevó a implementar medidas de emergencia, como la inversión de carriles en la Vía Centenario, única vía disponible para el traslado.

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    Cancelación de concesión y medidas urgentes

    En medio de la crisis, la Autoridad Marítima de Panamá anunció la cancelación de la concesión a la empresa PATSA, señalando incumplimientos administrativos y reforzando controles de seguridad.

    Además, el Ministerio de Trabajo pidió flexibilidad a empleadores ante los retrasos masivos, en una jornada que pasó de una emergencia puntual a una crisis urbana de gran escala.

    La explosión en el Puente de Las Américas dejó al descubierto la vulnerabilidad de una infraestructura clave y generó un impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de personas.

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