Murió el hombre que había sufrido una grave caída mientras reparaba un aire acondicionado

Después de varios días de permanecer internado en estado crítico, este lunes falleció Pablo Guillermo Silva , el hombre que había sufrido una grave caída mientras intentaba reparar un aire acondicionado en una vivienda del barrio Del Bono Green , en Rivadavia .

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Según informó la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el deceso se produjo alrededor de las 10 de la mañana y fue comunicado a la Fiscalía cerca de las 13.20. Tras la notificación, el fiscal Roberto Ginsberg ordenó la realización de la autopsia para determinar oficialmente las causas de la muerte.

El hecho se registró el pasado 24 de junio, cerca de las 16.30, cuando Silva se encontraba realizando tareas para reparar un aire acondicionado en una vivienda del barrio Del Bono Green.

De acuerdo con la investigación, el hombre estaba subido a una escalera que era sostenida por su tío. En un momento, el revoque de la pared donde estaba apoyada la escalera se desprendió, provocando que esta se desestabilizara.

Como consecuencia, Silva cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza .

Tras el accidente fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó con un grave traumatismo encéfalo craneano y permaneció internado en terapia intensiva durante varios días, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

La investigación continúa

La causa permanece en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Roberto Ginsberg y del ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

Si bien desde un primer momento el episodio fue investigado como un accidente doméstico, ahora la autopsia permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento e incorporarlas al expediente judicial.