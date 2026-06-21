Cuál es el error que muchas cometen al lavarse el cabello y que acelera la caída capilar

Especialistas advierten que ciertos hábitos pueden favorecer el quiebre del caballo e incluso agravar la pérdida capilar. Cómo cuidar el pelo para que se mantenga fuerte y sano.

La caída del cabello suele asociarse al uso de determinados productos, al estrés o a factores genéticos. Sin embargo, especialistas en salud capilar advierten que uno de los errores más frecuentes ocurre durante el lavado y tiene que ver con la temperatura del agua.

Según explican los expertos, lavar el cabello con agua demasiado caliente puede afectar tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar. El exceso de calor elimina los aceites naturales que protegen el pelo, favorece la resequedad y puede debilitar la estructura del cabello, aumentando su fragilidad y la posibilidad de quiebre.

Además, el agua muy caliente puede irritar el cuero cabelludo, generar inflamación y alterar su equilibrio natural. Aunque esto no provoca una caída permanente por sí sola, sí puede contribuir a un deterioro progresivo de la salud capilar cuando se convierte en un hábito cotidiano.

Los especialistas recomiendan utilizar agua tibia durante el lavado para eliminar la suciedad y el exceso de grasa sin dañar el cabello. También sugieren finalizar con un enjuague de agua fresca, ya que ayuda a cerrar la cutícula capilar y aporta una apariencia más brillante.

Otros errores que pueden perjudicar el cabello Frotar el cuero cabelludo con demasiada fuerza.

Utilizar las uñas en lugar de las yemas de los dedos durante el masaje.

Aplicar una cantidad excesiva de shampoo.

Lavar el cabello con demasiada frecuencia cuando no es necesario.

Secar el pelo frotándolo vigorosamente con la toalla.

Desenredar el cabello mojado sin los cuidados adecuados. Los expertos recuerdan que es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Sin embargo, cuando la caída se vuelve abundante o persistente, recomiendan consultar con un dermatólogo para determinar si existe una causa médica que requiera tratamiento.