Bolivia vs Surinam por el repechaje del Mundial 2026: a qué hora es y cómo verlo en vivo

El choque por la semifinal del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 entre Bolivia y Surinam se jugará este jueves a las 19:00 (hora de Argentina ) en el Estadio BBVA de Guadalajara .

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El duelo Bolivia vs Surinam enfrenta a dos selecciones que buscan un pasaje al Mundial 2026 : los bolivianos, con ilusión histórica , y Surinam, con ganas de lograr su primer boleto mundialista .

Bolivia alcanzó el Repechaje tras terminar séptima en las Eliminatorias sudamericanas con 20 puntos , y la victoria ante Brasil por 1-0 en la fecha 18 fue decisiva.

Además ganó un amistoso reciente 3-0 frente a Trinidad y Tobago , lo que le dio ritmo y confianza de cara al decisivo encuentro y renovó expectativas entre su hinchada .

Surinam accedió a la repesca tras quedar segundo en el Grupo A con nueve puntos , por detrás de Panamá.

Aunque es parte de la CONCACAF y su historial es modesto, el equipo europeo-caribeño se presenta con ambición y jugadores que militan en ligas fuertes. Nunca jugó un Mundial y quiere hacer historia.

Las formaciones del partido Bolivia vs Surinam por el repechaje del Mundial 2026

Bolivia podría salir con Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Oscar Villegas.

En tanto Surinam repetiría a Etienne Vaessen; Liam van Gelderen; Myenty Abena; Melayro Bogarde; Shaquille Pinas; entre otros, con Henk ten Cate como director técnico.

El duelo se podrá ver por DSports y arrancará a las 19:00 horas de Argentina. El árbitro designado es Alireza Faghani (AUS) y el VAR será Ivan Bebek (CRO).

El escenario elegido, el estadio BBVA de Guadalajara, vuelve a recibir un partido con tanto en juego: un pasaje directo a la definición del Repechaje.

El vencedor de Bolivia vs Surinam se meterá en la final contra Irak, que dejó en el camino a Emiratos Árabes Unidos en la ronda asiática. Esa final se jugará el miércoles en la madrugada argentina.