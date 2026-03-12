Finalissima: la Federación Española de Fútbol propuso el Santiago Bernabéu como sede el encuentro entre España y Argentina

El partido necesita nuevo estadio por la decisión de Qatar de interrumpir la actividad deportiva por la guerra en Irán.

Proponen que el Estadio Santiago Bernabéu reciba el encuentro entre Argentina y España por la Finalissima.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha propuesto el estadio Santiago Bernabéu como sede alternativa para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina tras la suspensión de los planes en Qatar por el conflicto en Oriente Medio.

La fecha prevista del encuentro, el 27 de marzo, la FIFA no ha informado cambios, mientras crecen las posibilidades de que el clásico madrileño acoja el esperado partido, según ha informado este jueves la Cadena Ser.

La guerra en la región, marcada por los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha dejado en suspenso todos los eventos deportivos en Medio Oriente. Desde el 1 de marzo, Qatar optó por paralizar sus competiciones por motivos de seguridad, lo que obligó a buscar soluciones urgentes para el duelo entre los campeones de Europa y América.

El partido entre España y Argentina, programado para el 27 de marzo, no podrá disputarse en Qatar debido al conflicto bélico, lo que ha llevado a la RFEF a ofrecer el estadio Santiago Bernabéu como sede. La novedad es la formalización de este ofrecimiento, algo que ya se había analizado puertas adentro.

La Asociación de Fútbol Argentino no descarta la opción madrileña y, aunque falta la confirmación oficial, la UEFA debe recibir el visto bueno de Qatar antes de hacer el anuncio. La fecha del partido se mantiene.