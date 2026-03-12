12 de marzo de 2026 - 10:25

Finalissima: la Federación Española de Fútbol propuso el Santiago Bernabéu como sede el encuentro entre España y Argentina

El partido necesita nuevo estadio por la decisión de Qatar de interrumpir la actividad deportiva por la guerra en Irán.

Proponen que el&nbsp; Estadio Santiago Bernabéu reciba el encuentro entre Argentina y España por la Finalissima.

Por Redacción Diario de Cuyo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha propuesto el estadio Santiago Bernabéu como sede alternativa para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina tras la suspensión de los planes en Qatar por el conflicto en Oriente Medio.

La fecha prevista del encuentro, el 27 de marzo, la FIFA no ha informado cambios, mientras crecen las posibilidades de que el clásico madrileño acoja el esperado partido, según ha informado este jueves la Cadena Ser.

El partido entre España y Argentina, programado para el 27 de marzo, no podrá disputarse en Qatar debido al conflicto bélico, lo que ha llevado a la RFEF a ofrecer el estadio Santiago Bernabéu como sede. La novedad es la formalización de este ofrecimiento, algo que ya se había analizado puertas adentro.

La Asociación de Fútbol Argentino no descarta la opción madrileña y, aunque falta la confirmación oficial, la UEFA debe recibir el visto bueno de Qatar antes de hacer el anuncio. La fecha del partido se mantiene.

En el centro de la negociación está el compromiso previo con Qatar, que incluía “grandes cifras” en juego, una apuesta ahora tambaleante a causa de la guerra. Mientras tanto, las partes implicadas continúan sus gestiones, pero la posibilidad de Madrid gana fuerza en la carrera para salvar el enfrentamiento de campeones.

Otras opciones para albergar el partido

De esta forma, Madrid podría albergar el enfrentamiento entre la selección española y la argentina, pero no es la única opción que se ha barajado en los últimos días, sobre todo si se opta por un terreno neutral en lugar de España.

