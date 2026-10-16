La AFA suspendió por tres meses a Verón tras los incidentes ante Central

La Asociación del Fútbol Argentino sancionó por tres meses a Juan Sebastián Verón , presidente de Estudiantes de La Plata, por los incidentes ocurridos después de la derrota por 3-1 ante Rosario Central en la final de la Supercopa Internacional disputada en Santiago del Estero.

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El Tribunal de Disciplina fundamentó la medida en el “ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral” después del encuentro. Verón ingresó al terreno de juego en medio de las protestas del conjunto platense contra Darío Herrera y mantuvo un fuerte cruce con el árbitro.

La resolución no alcanzó solamente al presidente del Pincha. Pascual Caiella, vicepresidente segundo, y Marcos Angeleri, director deportivo, recibieron igualmente tres meses de suspensión por su intervención en los episodios posteriores al partido.

Además, Estudiantes deberá pagar una multa equivalente al valor de 500 entradas generales por las infracciones atribuidas a integrantes de su delegación tanto dentro del campo de juego como en la zona de vestuarios. Durante el período de suspensión, los dirigentes no podrán actuar como representantes del club ante la AFA, aunque la sanción no les impide concurrir a los estadios como espectadores.

La tensión había comenzado durante el partido, especialmente después del penal sancionado por Herrera sobre Enzo Copetti que terminó con uno de los goles de Ángel Di María. Verón reaccionó desde su ubicación con aplausos irónicos y, una vez finalizado el encuentro, bajó al campo para reclamar directamente.

En medio de la discusión, el dirigente llegó a gritarle al árbitro “Sos un ladrón”, mientras otros integrantes de la delegación también se acercaban a la terna arbitral. El informe posterior describió además un tumulto en el sector del túnel que comunica el campo con los vestuarios.

Rosario Central había ganado la final por 3-1. Estudiantes comenzó arriba con un gol de Alexis Castro, pero el equipo rosarino dio vuelta el resultado con dos tantos de Di María y otro de Julián Fernández para quedarse con la Supercopa Internacional.

Un nuevo capítulo entre Verón y la AFA

La sanción llega meses después de otro conflicto entre Estudiantes y el Tribunal de Disciplina. Verón había sido castigado por los hechos relacionados con el polémico “pasillo” realizado ante Rosario Central en 2025, aunque aquella pena terminó siendo considerada cumplida y el expediente fue archivado en mayo de este año.

Ahora, el presidente de Estudiantes vuelve a quedar suspendido en el ámbito de la AFA por un episodio diferente. La nueva resolución alcanza también a dos de los principales integrantes de la estructura dirigencial del club y suma una sanción económica para la institución.