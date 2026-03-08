8 de marzo de 2026 - 20:20

Las 10 mejores fotos de la última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026

La Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo una emotiva definición en la Circunvalación. Las imágenes más destacadas del triunfo de Maribel Aguirre en casa.

Las 114 ciclistas participantes afrontaron la quinta y última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 en el anillo de la Avenida de Circunvalación. Foto 1/10

La sanjuanina Maribel Aguirre llegó a la última jornada como líder de la clasificación general y defendió la punta junto a su equipo. Foto 2/10

El pelotón femenino recorrió seis vueltas al anillo de Circunvalación, completando 96 kilómetros en la etapa final de la carrera. Foto 3/10

El festejo de Maribel Aguirre, quien logró su sueño de ganar la Vuelta a San Juan en su tierra. Foto 4/10

Las celebraciones. Entre las ceremonias de premiación, la más numerosa fue la de equipos. Foto 5/10

La satisfacción de la labor cumplida. &nbsp; Foto 6/10

Autoridades de la carrera en la jornada final del ciclismo femenino en San Juan. &nbsp; Foto 7/10

El pelotón compacto transitando la Circunvalación, uno de los escenarios principales de la definición del ciclismo femenino. Foto 8/10

La emoción de las ciclistas y el público en una definición especial disputada el Día Internacional de la Mujer. Foto 9/10

El cielo cubierto y el clima agradable acompañaron el desarrollo de la etapa decisiva de la Vuelta a San Juan Damas 2026. Foto 10/10

