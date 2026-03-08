Las 10 mejores fotos de la última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026

La Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo una emotiva definición en la Circunvalación. Las imágenes más destacadas del triunfo de Maribel Aguirre en casa.
Las 114 ciclistas participantes afrontaron la quinta y última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 en el anillo de la Avenida de Circunvalación.
La sanjuanina Maribel Aguirre llegó a la última jornada como líder de la clasificación general y defendió la punta junto a su equipo.
El pelotón femenino recorrió seis vueltas al anillo de Circunvalación, completando 96 kilómetros en la etapa final de la carrera.
El festejo de Maribel Aguirre, quien logró su sueño de ganar la Vuelta a San Juan en su tierra.
Las celebraciones. Entre las ceremonias de premiación, la más numerosa fue la de equipos.
La satisfacción de la labor cumplida.
Autoridades de la carrera en la jornada final del ciclismo femenino en San Juan.
El pelotón compacto transitando la Circunvalación, uno de los escenarios principales de la definición del ciclismo femenino.
La emoción de las ciclistas y el público en una definición especial disputada el Día Internacional de la Mujer.
El cielo cubierto y el clima agradable acompañaron el desarrollo de la etapa decisiva de la Vuelta a San Juan Damas 2026.