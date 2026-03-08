En el día de la mujer, Maribel Aguirre ganó la Vuelta a San Juan Damas 2026

La ciclista sanjuanina, representante de Pocito, se quedó con la segunda edición de la Vuelta a San Juan luego de cinco días de competencia.

Consagración. Maribel Aguirre quería completar su ciclo ganador con la Vuelta a San Juan y se le dio en esta segunda edición.

El clima agradable, con cielo cubierto fue una buena compañía para las 114 ciclistas que – en el día de la mujer – encararon la quinta y última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 , disputada íntegramente en el anillo de la Avenida de circunvalación, recorriéndolas en seis oportunidades.

La sanjuanina Maribel Aguirre llegaba en la punta de la clasificación general y sabía que controlando las acciones junto a sus compañeras de equipo era muy difícil que se les escapara lo que para ella era un sueño: ganar la Vuelta a San Juan.

La edición 2026 de la Vuelta a San Juan en Damas contó con la organización de la Fundación Planeta Ramírez , la fiscalización de la Federación Argentina de Pista y Ruta , y el auspicio del Gobierno de San Juan , recorriendo 96 kilómetros en la última etapa. Para la próxima edición, los organizadores piensan en fines de enero o principios de febrero para la tercera edición, a la que le sumarían una etapa más.

Presenciando la última etapa y acompañando a las chicas estuvo presente el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik , el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone ; director de la Agencia Deportes San Juan, Sebastián Barroso ; intendenta de la Municipalidad de Capital, Susana Laciar y funcionarios de la Secretaría de Deporte.

Profetisa en su tierra, Maribel Aguirre, ganadora de la en San Juan , al finalizar la competencia dijo: “La verdad es que estoy muy feliz de haber podido lograr este objetivo, un sueño, ganar la vuelta. Creo que me lo propuse como revancha. El año pasado me tocó ser segunda, pero bueno, esto es lo lindo del ciclismo que te da revancha. Y hoy puedo estar festejando de esta manera, junto a un gran equipo que me ha respaldado. “La verdad es que estoy muy feliz de haber podido lograr este objetivo, un sueño, ganar la vuelta. Creo que me lo propuse como revancha. El año pasado me tocó ser segunda, pero bueno, esto es lo lindo del ciclismo que te da revancha. Y hoy puedo estar festejando de esta manera, junto a un gran equipo que me ha respaldado.