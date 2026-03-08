En el día de la mujer, Maribel Aguirre ganó la Vuelta a San Juan Damas 2026

El clima agradable, con cielo cubierto fue una buena compañía para las 114 ciclistas que – en el día de la mujer – encararon la quinta y última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 , disputada íntegramente en el anillo de la Avenida de circunvalación, recorriéndolas en seis oportunidades.
La sanjuanina Maribel Aguirre llegaba en la punta de la clasificación general y sabía que controlando las acciones junto a sus compañeras de equipo era muy difícil que se les escapara lo que para ella era un sueño: ganar la Vuelta a San Juan.
La edición 2026 de la Vuelta a San Juan en Damas contó con la organización de la Fundación Planeta Ramírez , la fiscalización de la Federación Argentina de Pista y Ruta , y el auspicio del Gobierno de San Juan , recorriendo 96 kilómetros en la última etapa. Para la próxima edición, los organizadores piensan en fines de enero o principios de febrero para la tercera edición, a la que le sumarían una etapa más.
Presenciando la última etapa y acompañando a las chicas estuvo presente el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik , el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone ; director de la Agencia Deportes San Juan, Sebastián Barroso ; intendenta de la Municipalidad de Capital, Susana Laciar y funcionarios de la Secretaría de Deporte.
Profetisa en su tierra, Maribel Aguirre, ganadora de la en San Juan , al finalizar la competencia dijo: “La verdad es que estoy muy feliz de haber podido lograr este objetivo, un sueño, ganar la vuelta. Creo que me lo propuse como revancha. El año pasado me tocó ser segunda, pero bueno, esto es lo lindo del ciclismo que te da revancha. Y hoy puedo estar festejando de esta manera, junto a un gran equipo que me ha respaldado. “La verdad es que estoy muy feliz de haber podido lograr este objetivo, un sueño, ganar la vuelta. Creo que me lo propuse como revancha. El año pasado me tocó ser segunda, pero bueno, esto es lo lindo del ciclismo que te da revancha. Y hoy puedo estar festejando de esta manera, junto a un gran equipo que me ha respaldado.
Me lo puse como objetivo y quería regalarle este triunfo a toda la gente de San Juan y que el triunfo quedara en casa es lo más lindo y que gracias por apostar al ciclismo femenino a nuestra provincia y nada; esto no lo logré sola logré gracias a un gran equipo y mis compañeras que dejaron la piel cada día y que siempre voy a dar todo para dejar a San Juan de la mejor manera, donde me toque estar.
La verdad que sin mi familia no podría estar acá, así que todo se lo debo a ellos por bancarme día a día y deseo un feliz día de la mujer a todas, que somos unas luchadoras de la vida, así que un feliz día y gracias por tanto cariño y tanto aliento a todo el pueblo sanjuanino”.
Clasificaciones-Vuelta a San Juan Damas 2026
General
1- Maribel Aguirre
2- Julieta Benedetti
3- Jennifer Francone
4- Delfina Dibella
5- Florencia Revetria
Clasificación etapa*
1- Ana Gómez Seijas
2- Sofía Martelli
3- Paola Silva Wynants
Clasificación Junior Etapa
1- Pía Manzano
2- Zoe Quiroga
3- Abril Azimonti
Clasificador +45 etapa
1- Graciela Zárate
2- Romina Bertolini
3- Ana Arias
Clasificación Metas Volantes General
1- Valentina Luna
2- Abril Capdevila
3- María Alejandra Prezioso
Clasificación Metas Montaña General
1- Delfina Dibella
2- Florencia Revetria
3- Sofía Martelli
Clasificación Junior General
1- Sol Mockford
2- Pía Manzano
3- Abril Azimonti
4- Luciana Garro
5- Bárbara Uriarte
Clasificación Master +45 General
1- Carolina Pérez
2- María Alejandra Prezioso
3- Ana Arias
4- Paula López
5- Liliana Poggio
Mejores equipos
1- Pablo González Lula Bikes
2- Braguette Prezioso
3- Municipalidad de Pocito