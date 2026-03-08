8 de marzo de 2026 - 19:55

En el día de la mujer, Maribel Aguirre ganó la Vuelta a San Juan Damas 2026

La ciclista sanjuanina, representante de Pocito, se quedó con la segunda edición de la Vuelta a San Juan luego de cinco días de competencia.

Consagración. Maribel Aguirre quería completar su ciclo ganador con la Vuelta a San Juan y se le dio en esta segunda edición.

Consagración. Maribel Aguirre quería completar su ciclo ganador con la Vuelta a San Juan y se le dio en esta segunda edición.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El clima agradable, con cielo cubierto fue una buena compañía para las 114 ciclistas que – en el día de la mujer – encararon la quinta y última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 , disputada íntegramente en el anillo de la Avenida de circunvalación, recorriéndolas en seis oportunidades.

Leé además

Las 114 ciclistas participantes afrontaron la quinta y última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 en el anillo de la Avenida de Circunvalación.

Las 10 mejores fotos de la última etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026
Maribel Aguirre ganó la Vuelta a San Juan Damas 2026.

Vuelta a San Juan Damas: Maribel Aguirre se consagró campeona tras una definición épica

La sanjuanina Maribel Aguirre llegaba en la punta de la clasificación general y sabía que controlando las acciones junto a sus compañeras de equipo era muy difícil que se les escapara lo que para ella era un sueño: ganar la Vuelta a San Juan.

La edición 2026 de la Vuelta a San Juan en Damas contó con la organización de la Fundación Planeta Ramírez , la fiscalización de la Federación Argentina de Pista y Ruta , y el auspicio del Gobierno de San Juan , recorriendo 96 kilómetros en la última etapa. Para la próxima edición, los organizadores piensan en fines de enero o principios de febrero para la tercera edición, a la que le sumarían una etapa más.

Presenciando la última etapa y acompañando a las chicas estuvo presente el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik , el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone ; director de la Agencia Deportes San Juan, Sebastián Barroso ; intendenta de la Municipalidad de Capital, Susana Laciar y funcionarios de la Secretaría de Deporte.

Profetisa en su tierra, Maribel Aguirre, ganadora de la en San Juan , al finalizar la competencia dijo: “La verdad es que estoy muy feliz de haber podido lograr este objetivo, un sueño, ganar la vuelta. Creo que me lo propuse como revancha. El año pasado me tocó ser segunda, pero bueno, esto es lo lindo del ciclismo que te da revancha. Y hoy puedo estar festejando de esta manera, junto a un gran equipo que me ha respaldado. “La verdad es que estoy muy feliz de haber podido lograr este objetivo, un sueño, ganar la vuelta. Creo que me lo propuse como revancha. El año pasado me tocó ser segunda, pero bueno, esto es lo lindo del ciclismo que te da revancha. Y hoy puedo estar festejando de esta manera, junto a un gran equipo que me ha respaldado.

Me lo puse como objetivo y quería regalarle este triunfo a toda la gente de San Juan y que el triunfo quedara en casa es lo más lindo y que gracias por apostar al ciclismo femenino a nuestra provincia y nada; esto no lo logré sola logré gracias a un gran equipo y mis compañeras que dejaron la piel cada día y que siempre voy a dar todo para dejar a San Juan de la mejor manera, donde me toque estar.

La verdad que sin mi familia no podría estar acá, así que todo se lo debo a ellos por bancarme día a día y deseo un feliz día de la mujer a todas, que somos unas luchadoras de la vida, así que un feliz día y gracias por tanto cariño y tanto aliento a todo el pueblo sanjuanino”.

Clasificaciones-Vuelta a San Juan Damas 2026

General

1- Maribel Aguirre

2- Julieta Benedetti

3- Jennifer Francone

4- Delfina Dibella

5- Florencia Revetria

Clasificación etapa*

1- Ana Gómez Seijas

2- Sofía Martelli

3- Paola Silva Wynants

Clasificación Junior Etapa

1- Pía Manzano

2- Zoe Quiroga

3- Abril Azimonti

Clasificador +45 etapa

1- Graciela Zárate

2- Romina Bertolini

3- Ana Arias

Clasificación Metas Volantes General

1- Valentina Luna

2- Abril Capdevila

3- María Alejandra Prezioso

Clasificación Metas Montaña General

1- Delfina Dibella

2- Florencia Revetria

3- Sofía Martelli

Clasificación Junior General

1- Sol Mockford

2- Pía Manzano

3- Abril Azimonti

4- Luciana Garro

5- Bárbara Uriarte

Clasificación Master +45 General

1- Carolina Pérez

2- María Alejandra Prezioso

3- Ana Arias

4- Paula López

5- Liliana Poggio

Mejores equipos

1- Pablo González Lula Bikes

2- Braguette Prezioso

3- Municipalidad de Pocito

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Definición. Florencia Revetria se quedó con la etapa reina de la Vuelta a San Juan que llegó hasta el departamento Sarmiento.

La etapa reina de la Vuelta a San Juan Damas 2026 fue para Florencia Revetria

El pelotón durante la etapa 3 de la Vuelta a San Juan Damas 2026 disputada en Chimbas. Fotos: Secretaría de Deportes

Vuelta a San Juan Damas: las mejores imágenes de la etapa 3 en Chimbas

Continúa la Vuelta a San Juan Damas 2026 (imagen archivo)

Vuelta a San Juan Damas: Wynants ganó la etapa 3 y Aguirre sigue líder

vuelta a san juan damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en chimbas

Vuelta a San Juan Damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en Chimbas