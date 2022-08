Sólo cuatro partidos (de los diez que integran la fecha) se jugarán hoy en la jornada de adelanto del torneo del hockey sobre patines local, en categoría varones. Hoy jugarán UVT vs. Unión, Colón vs. Olimpia, Médano de Oro vs. B° Rivadavia y Estudiantil vs. Aberastain. Anoche, adelantaron Estudiantil Sub-23 ante SEC.

La fecha se completará pasado mañana con otros cinco partidos. El puntero Lomas de Rivadavia recibirá a Caucetera, Concepción hará lo propio ante Media Agua, Valenciano será anfitrión de Huarpes, Social San Juan recibirá a Banco Hispano y Sarmiento será local de Bancaria. Libre, Richet Zapata.

En lo que se refiere a la categoría damas, mañana se jugará la 15ta fecha con estos partidos: B° Rivadavia vs. Social San Juan, Valenciano vs. UVT, Bancaria vs. Huarpes, Concepción vs. Richet y Aberastain vs. SEC. Libre: Unión.