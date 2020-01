El marcador central Alejandro Donatti se declaró ayer hincha de San Lorenzo luego de cumplir con los exámenes médicos para su traspaso de Racing al club de Boedo, que lo sumará a su plantel en las próximas horas tras la firma del contrato.

"Mi viejo es hincha, todos saben que yo soy hincha de San Lorenzo, así que estoy tranquilo. Una alegría enorme empezar esta nueva etapa y trataré de hacer lo mejor", declaró el futbolista rafaelino, de 33 años.

Donatti reconoció que "será una alegría enorme" trabajar cerca de Alberto "Beto" Acosta, su ídolo de la infancia e integrante del actual Departamento de Fútbol de San Lorenzo.

También destacó su reencuentro con el técnico "azulgrana", Diego Monarriz, a quien conoce de su paso por Rosario Central como ayudante de campo de Eduardo Coudet. "Lo veo muy bien, él me conoce, sabe lo que puedo dar y espero hacer lo mejor para que se sienta bien conmigo", dijo.

Posteriormente, Donatti admitió que le "dolió" su salida de Racing Club y a propósito deseó "que no se le mienta a la gente para dejar mal parado al jugador".

"Tratamos de negociar una actualización del contrato, no una mejora, pero lamentablemente no se pudo dar. Me dolió que se haya dicho que me lesionaba por ese motivo. Tuve una racha negativa de lesiones de la que pude salir con el apoyo de mis compañeros", comentó.

Donatti jugó en Racing los últimos dos años, fue campeón de la Superliga 2018/19 y ganador del reciente Trofeo de Campeones 2019. Su llegada representa la segunda incorporación en el plantel de San Lorenzo después del uruguayo Diego Rodríguez.