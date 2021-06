Desamparados será el primer equipo sanjuanino en retornar a la competencia. En San Luis y en el reinicio del Federal "A", Sportivo visitará a Sportivo Estudiantes en un encuentro válido por la 7ma fecha de la Zona "A", que comenzará a las 16 y arbitrará el cordobés Jonatan Correa.



Previo a la suspensión del torneo, Sportivo igualó 3 a 3 ante Peñarol y si bien esa igualdad desnudó las falencias defensivas del Víbora, dejó en el balance positivo la reacción del equipo y la actitud impuesta siempre. Cristian Bove realizará varias variantes buscando dar el primer paso con éxito en la reanudación: recuperó al central Cristian Romero Giraud, ya recuperado de un desgarro pero no podrá contar con Tomás Lerman, Agustín Callejas, Dario Ramella, Lucas Marquez ni Roberto Martín, todos recuperandose de sendas lesiones. En tanto que Emanuel Décimo dejó atrás una contractura y llegará en condiciones para el encuentro de hoy. El sanjuanino se parará junto a Romero Giraud en la dupla de defensores centrales, tal como lo hizo ante Madryn y donde fue una de las piezas claves para ese triunfo. El capitán Lucas Ceballos retornará a su posición natural por la derecha y por el carril izquierdo aparecerá un producto neto de la casa como lo es Mateo Rodríguez que hace rato viene pidiendo pista. Otro que recuperará la titularidad es Pablo Jofré: el "Peca" jugó de titular ante Camioneros y después cada vez que ingresó desde el banco, le aportó la entrega y ese plus futbolístico que siempre es necesario, la dupla Maidana-Jofré en el corazón del mediocampo, fue la que jugó amistosos de pretemporada y no defraudó. Los carrileros no se tocan y serán Tapia y Paz, en tanto que arriba estarán nuevamente los "tanques": Bruno Rodríguez y Julio Cáceres, las cartas goleadores del víbora. Enfrente tendrá al Verde puntano que llega urgido de victorias. Cosechó cinco derrotas y sumó un solo punto (empate 0-0 ante Otamendi). Hoy el "Pincha" puntano tendrá el debut del entrenador Sebastián Pena, quien intentará enderezar el rumbo de los puntanos.



Regularidad es lo que comenzará a buscar Sportivo desde hoy. Si bien está en zona de clasificación tiene a sus escoltas muy cerca, por eso hoy en tierras puntanas para Desamparados dar el primer paso con éxito será la clave.

El Bohemio está listo

Sportivo Peñarol se entrenó ayer por la mañana afinando detalles para su retorno a la competencia por el Federal "A" que se dará mañana desde las 15 recibiendo a Sansinena de General Cerri.



El Bohemio hizo tareas livianas sin sobrecargar demasiado el físico del plantel que hoy realizará, también en horario matutino y en su cancha, pelota parada.



Para el choque ante el conjunto de General Cerri, Salvador Mónaco parará un equipo con algunas variantes con respecto a quienes empataron 3 a 3 en la última presentación ante Desamparados que se dio previa al parate. Carlos Biasotti, recuperado de coronavirus estará en el arco, Lucas Fernández, Emmanuel Yori (ya cumplió con la fecha de suspensión), Julio López y Agustín Bellone estarán en la defensa, Francisco De Souza, Julio Montero, Oscar Chiquichano y Claudio Acosta estarán en el banco y en el ataque se mantendrán Leandro Espejo y Nélson Da Silva.



Peñarol hará de local nuevamente en el Bicentenario, ¿los motivos? en el coloso de Pocito resulta más fácil aplicar los protocolos sanitarios, sin contar el campo de juego que luce en perfectas condiciones.

Intensa actividad para hoy

La reanudación del Torneo Federal "A" con la disputa de la 7ma fecha tendrá una intensa jornada hoy. Además del encuentro que mantendrán Estudiantes de San Luis y Desamparados habrán otros encuentros. Desde las 15 en Chivilcoy, Independiente recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca, mientras que el otro conjunto bahiense, Olimpo, recibirá en el Carminatti a Juventud Unida de San Luis. Mientras que en el Sur, Deportivo Madryn recibirá a Camioneros y Sol de Mayo de Viedma chocará ante Huracán Las Heras de Mendoza.



Mañana, además del encuentro que desde las 15 disputarán Peñarol ante Sansinena, que contará con el arbitraje de José Díaz de Villa María, tendrá al líder de la Zona Cipolletti de Río Negro recibiendo a Ferro de General Pico desde las 14. En tanto que a las 14.30 lo harán Ciudad Bolívar ante Círculo Deportivo Otamendi.



Por la Zona 2, Racing de Córdoba, líder del grupo, recibirá hoy a Sportivo Belgrano de San Francisco, en duelo de equipos comprovincianos. El choque se disputará desde las 15,30 en el estadio "Miguel Sancho", en el barrio de Nueva Italia

