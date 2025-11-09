Calculadora sin descanso: tras el empate, San Martín estiró su esperanza una semana más El punto agónico estiró la esperanza en Concepción al menos por 7 días más. Hoy deberá estar atento a los resultados que obtengan Godoy Cruz, Aldosivi y Sarmiento de Junín.

El empate agónico de San Martín fue quizás el gol más celebrado en el último tiempo. Si bien fue empate sirvió paraestirar su vida en la Primera División del fútbol argentino al menos una semana más. Es que si anoche perdía, le dejaba las llaves del nicho a Godoy Cruz, su clásico rival. Un triunfo del Tomba hoy, lo hubiese mandado al descenso a una fecha del final.

Pero eso afortunadamente no pasó y San Martín sigue con vida en la máxima categoría del fútbol argentino, aunque con la calculadora en mano, como ya se hizo costumbre en el último tiempo. Hoy deberá esperar que Godoy Cruz y que Aldosivi no tengan una buena tarde.

El conjunto de Concepción sumó y con eso le metió presión al Tomba, que hoy a las 21.30 recibe a Atlético Tucumán, a Aldosivi, que a las 19.20 visita a Banfield y a Sarmiento de Junín, que a la misma hora recibe a Instituto.

Teniendo en cuenta que por promedios desciende el último y en la tabla Anual también perderá la categoría el último, San Martín debería esperar que hoy sus rivales pierdan. Lo ideal sería que mendocinos, marplatenses y juninenses no sumen de a 3, o directamente no sumen. San Martín con el punto de anoche igualó en puntos a Godoy Cruz (28 puntos), a la vez superó a Aldosivi (27). En los promedios, Aldosivi está último con 0,900, San Martín (con un partido más) tiene 0,903 y Sarmiento tiene (1,000).

La ecuación perfecta sería derrotas de sus rivales, aunque sumar de a 1 también le vendría bien. Claro, siempre jugándose la vida en Mar del Plata donde San Martín tendrá como obligación ganar o ganar.