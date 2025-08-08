Con el automovilismo como principal atractivo, la agenda deportiva del fin de semana en San Juan El regreso del Turismo Carretera con el Desafío de las Estrellas aparece como el plato fuerte del fin de semana, aunque también habrá patinaje artístico, fútbol, hockey y rugby, entre otras disciplinas.

Durante el fin de semana en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. A continuación todas las actividades para disfrutar en la provincia.

Automovilismo

Desafío de las Estrellas – San Juan 2025

Por iniciativa del Gobierno de San Juan, el Turismo Carretera, la mejor categoría de Argentina, regresa una vez más a la provincia para disputar aquí una nueva edición de la carrera especial que tiene la temporada. El evento se celebrará del viernes 08 al domingo 10, en el Circuito Villicum, Albardón. Entre los pilotos participantes estará el sanjuanino Tobías Martínez.

Hockey sobre césped

Torneo Nacional de Mamis Hockey Mayores – San Juan 2025

La 35° edición de la competencia nacional se disputará del viernes 08 al domingo 10, de 08 a 18 horas, en seis sedes en simultáneo, con 64 equipos presentes y más de 600 jugadoras de todo el país. La organización está a cargo de la Asociación Civil Primera Agrupación de Mamis Hockey de San Juan y el apoyo principal del Gobierno, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Patinaje Artístico

Torneo Nacional de Danza

Este sábado 09 finalizará la competencia nacional que ha convocado a más de 1200 participantes de todo el país, en el parquet del velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito. El evento está organizado por la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, fiscalizado por la Confederación Argentina de Patinaje y el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Ajedrez

Congreso Provincial Educativo y Social

La actividad se celebrará el viernes 08 en el Museo de la Historia Urbana y el sábado 09 en Biblioteca Franklin, de manera gratuita y abierta a todo público, con organización de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, certificación oficial del Ministerio de Educación y respaldo de Fundación Kasparov para Iberoamérica.

Ciclismo

Este fin de semana, en San Juan habrá competencias ciclísticas en la modalidad ruta y pista. La primera será el sábado en El Zonda y la segunda el domingo en el Vicente Alejo Chancay.

Fútbol

Primera División Liga Sanjuanina

El sábado se abrirá la fecha con cinco encuentros cuando Villa Obrera reciba a 9 de Julio, Marquesado hará lo propio ante el líder Trinidad, Alianza será anfitrión de Peñarol mientras que Carpintería recibirá a Sarmiento de Zonda, todos estos encuentros se jugarán desde las 16 horas. Mientras que por la noche, desde las 21.15, Unión recibirá a Rivadavia en Villa Krause.

El domingo se jugarán los restantes cuatro encuentros: en La Rinconada Atenas recibirá a Desamparados, Colón será anfitrión de Aberastain, Arbol Verde de López Peláez, mientras que San Lorenzo de Ullum recibirá a Minero.

Fútbol Femenino

El sábado 09 se jugarán los partidos definitorios de los torneos de Liga Sanjuanina de Fútbol. El cronograma completo es el siguiente:

Segunda División – Categoría: Cuarta.

12 horas: Unión de Villa Krause vs. Defensores de los Andes.

Segunda División – Categoría: Primera.

14 horas: Rufrano vs. Carpintería.

Primera División – Copa Plata

16:30 horas: Alianza vs. Universidad.

Extra: la información de Primera División en Copa Oro entre Atenas vs. San Martín se postergó para el sábado 16 de agosto, a las 16:30 horas, en el estadio San Juan del Bicentenario.

Copa País

Este domingo 10 se jugará la gran final sanjuanina de Copa País, enmarcado en la región cuyana. El partido entre la Liga Caucetera-Sanmartiniana y la Liga Albardón-Angaco se jugará a las 16 horas, en el estadio del Bicentenario.

Hockey sobre patines

Campeonato Argentino Junior Femenino – San Juan 2025

Concepción Patín Club es el club sanjuanino sede de este torneo, que empezó el lunes 04 y finalizará este sábado 09. Entre otros partidos, este viernes 08 se jugarán las semifinales de Copa Oro. Uno de los cuatro equipos será campeón.

19:40 horas: Concepción (SJ) vs. Huarpes (SJ)

21:20 horas: Paraná Rowing (ER) vs. Atlético Neuquén (ER).

Rugby

Unión de Rugby de Cuyo

Copa Oro: este fin de semana se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos sanjuaninos jugarán el sábado 09. En Santa Lucía, San Juan Rugby recibirá a Marista a las 15 horas (Intermedia a las 13:30 hs. y Preintermedia a las 12 hs); y en Mendoza, Universidad visitará a Teque desde las 16 (Intermedia a las 14:15 hs y Preintermedia a las 12:30 hs).

Copa Plata: este fin de semana se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Hay tres equipos de San Juan presentes en la competencia. El sábado 09, Alfiles recibirá a Universitario a las 16 horas (Intermedia a las 14:30 hs) y en Mendoza, Huazihul visitará a Banco desde las 13:30 (Intermedia a las 12 hs). El domingo 10, Jockey Club visitará a Tacurú desde las 14:30 (Intermedia a las 13 hs).