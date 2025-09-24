El patin carrera de San Juan abrió su temporada de Primavera con un torneo que reunió a más de 50 patinadores en el patinódromo de Pocito, certamen que fue organizado por la FONC.
Participaron equipos de San Juan (FONC, Gym León, Municipalidad de Rivadavia y Municipalidad de Pocito) y dos de Mendoza (Level UP y Patin carrera MZA).
Los resultados del Primavera fueron los siguientes:
Menores de 6 años
1. Martina Caram (Level Up)
Promo Damas Escuela
1. Lohana Ortega (Rivadavia)
Promo Varones Escuela
1. Emir Zárate (Pocito)
6ta Damas Escuelas
1. Lucila Tureso (Pocito)
6ta Varones Escuela
1. Jorge Marcos (Pocito)
5ta Damas Escuela
1. Angelina Torres (Rivadavia)
Mayores Damas Escuela
1. Marías Agostina Pavón (Rivadavia)
Master Damas Escuelas
1. Daniela Vila (Rivadavia)
6ta Damas Transición
1. Bianca Reta (Pocito)
Promo Damas Transición
1. Alma Firmapaz (Pocito)
5ta Damas Transición
1. Agostina Tejada (Rivadavia)
5ta Damas Federadas
1. Paulina Castro (Pocito)
4ta Damas Transición
1. Aldana Morales (MZA)
4ta Varones Transición
1. Sebastian Lozano (MZA)
Juveniles Damas Intermedia
1. Rocio Reta (Gym Leon)
Juveniles Varones Federados
1. Joaquín Cerda (FONC)
Mayores Damas Intermedia
1. Bianca Cabrera
Master Damas Intermedia
1. Anabel Contrera Díaz (FONC)
Máster Varones Intermedia
1. Oscar Contrera (FONC)