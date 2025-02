Resultados de la penúltima jornada de la fase de grupos en la Liga Federal Argentina Además, el fixture para este viernes.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves 6 de febrero se puso en marcha la tercera fecha de la fase regular de la Liga Federal Argentina de Voleibol. Tanto el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Alejo Chancay, tuvieron intensas jornadas que derivaron en estos resultados:

Fixture – Día 4

Estadio Aldo Cantoni

Munic. Gral. San Martín 3 – 0 Club Juventud Agraria

Club Atlético Argentino 3 – 2 Club Hispano San Juan

Club Mendoza de Regatas 3 – 0 Escuela Municipal Voley Baradero 25

UPCN San Juan Voley Club 3 – 0 Club Atlético Ciudad de Nieva

C.D. y C Unión Oncativo 3 – 1 Obras Sanitarias de San Juan

MIRA TAMBIÉN El Verdinegro se cuidó demasiado

Velódromo

Cancha 1

Club Atlético Ciudad de Nieva 3 – 1 C.S. y D. Pirque

Instituto Cultural Argentino 2 – 3 Selección Argentina U17

Estudiantes de La Plata 1 – 3 Gimnasia y Esgrima Santa Fe Club Naútico Sp. Avellaneda 0 – 3 E.I. Mariano Moreno

S.R. Club 3 – 0 Ausonia SISMID

Cancha 2

MIRA TAMBIÉN El Deporte sanjuanino llora a quien fue gran maestro

Sonder Rosario 3 – 0 Club Defensores de Moreno

Selección Argentina U19 3 – 0 Escuela Municipal Voley Baradero

Club de Regatas Rosario 1 – 3 Gimnasia y Esgrima La Plata Club Pescadores Gualeguaychú 3 – 0 Club Atlético Liniers

Club Hispano San Juan 3 – 0 C.A. Defensores del Norte 40

Cancha 3

U.V. de Fomento Gral Belgrano 1 – 3 Citta Voley

C.S. y D. La Calera 3 – 0 San Marcos Voley

MIRA TAMBIÉN Desamparados emprende su viaje hacia Pergamino

Centro Integral Deportivo 0 – 3 Escuela Madrynense de Voley

DARD – La Rioja 2 – 3 C.D. y B.P.I Almafuerte

Monteros Voley Club 3 – 0 Escuela Municipal Choique

Fixture – Día 5

Estadio Aldo Cantoni

Masculino – 9:00 – Gimnasia y Esgrima La Plata vs Huazihul

Masculino – 10:30 – Club de Regatas Rosario vs Club Pescadores Gualeguaychú

Masculino – 17:30 – Centro Integral Deportivo vs San Marcos Voley

Masculino – 19:00 – U.V. de Fomento Gral Belgrano vs C.S. y D. La Calera

MIRA TAMBIÉN Méndez es el primer líder

Masculino – 20:30 – Club Hispano San Juan vs Sonder Rosario

Velódromo

Cancha 1

Masculino – 9:00 – E.I. Mariano Moreno vs Esc. Municipal Pto San Julián

Masculino – 10:30 – Club Naútico Sp. Avellaneda vs S.R. Club 59

Masculino – 17:30 Selección Argentina U19 vs Club Defensores de Moreno Masculino – 19:00 – C.A. Defensores del Norte vs Escuela Municipal Voley Baradero

Masculino – 20:30 – Citta Voley vs Escuela Madrynense de Voley

Velódromo 2

Masculino – 9:00 – Estudiantes de La Plata vs Instituto Cultural Argentino Masculino – 10:30 – Club Atlético Ciudad de Nieva vs Selección Argentina U17

Masculino – 17:30 – Gimnasia y Esgrima Santa Fe vs C.S. y D. Pirque

Femenino 1 – 19:00 – Munic. Gral. San Martín vs Club Atlético Argentino

Femenino – 20:30 – Club Juventud Agraria vs Unión de Amigas por el Voley

Velódromo 3

Femenino 9:00 – Club Mendoza de Regatas vs Club Atlético Ciudad de Nieva Femenino – 10:30 – Selección Argentina U17 vs Escuela Municipal Voley Baradero

Femenino – 16:00 – Universidad Nacional de San Juan vs DARD La Rioja 31 Femenino – 17:30 – C.D. y C Unión Oncativo vs Monteros Voley Club

Femenino – 19:00 – Unión Vecinal de Trinidad vs Obras Sanitarias de San Juan

Femenino- -20:30 – Club Gral San Martín – Pacífico vs C.D. y B.P.I Almafuerte