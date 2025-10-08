Salió el fixture del Regional Amateur: hay “zona de la muerte” y un clásico barrial en la fecha inicial Los sanjuaninos estarán repartidos en 3 zonas: dos de 4 equipos cada una y una de 3. Clasificarán a la Segunda Fase los primeros y segundos de las zonas de 4 y el mejor de la zona de 3.

No falta nada. Con las cartas echadas ya no hay tiempo de bajarse. Este miércoles se conoció el fixture y el reglamento del Torneo Regional Amateur 2024-2025 que contará con 333 equipos de todo el país que buscarán alcanzar en una misión -casi imposible- los 4 ascensos al Federal A. Los 11 equipos sanjuaninos lógicamente integrarán la Región Cuyo, distribuidos en tres zonas: dos zonas de 4 y una zona de 3.

El certamen que comenzará el 19 de octubre clasificará a Segunda Fase al 1° y 2° de las zonas de 4 y al mejor ubicado en la zona de 3. De esta manera, la fase final que comenzará la primer semana de diciembre tendrá a 5 sanjuaninos en competencia.

La zona 8 estará compuesta por Paso de los Andes de Albardón, Arbol Verde de Jáchal, Sarmiento y Belgrano, ambos de Media Agua. Teniendo en esa fecha inicial el duelo entre Los Andes y Arbol Verde en Albardón y el clásico mediaguino entre Sarmiento y Belgrano en el departamento Sarmiento.

Por la Zona 9 estarán Unión de Villa Krause, Marquesado y Atenas de Pocito. Sin dudas una zona con tres candidatos de peso en donde será a matar a morir porque solo clasificará a la próxima instancia uno de ellos. La fecha del debut tendrá al cruce entre Unión y Atenas en Villa Krause, un duelo para alquilar balcones. Mientras que Marquesado cumplirá fecha libre.

La “zona de la muerte” sin dudas será la Zona 10 que estará compuesta por Sportivo Desamparados, Atlético Alianza, Colón Junior y Sportivo Peñaflor de San Martín. La fecha inicial tendrá un clásico barrial y con antecedentes polémicos en este certamen en las últimas ediciones: Desamparados vs Colón en Puyuta. Mientras que Alianza visitará el departamento San Martín para visitar a Peñaflor.

De esta manera las cartas ya están sobre la mesa, en la previa Alianza aparece como el que mejor se reforzó, con incorporaciones que vienen de tener paso reciente por equipos de Federal A y Primera B. Victor Hugo Cabello vuelve al ruedo grande con la ilusión de llevar al conjunto de Santa Lucía a lo más alto.

Por presente, quien aparece como candidato es Atlético Unión, último campeón y líder absoluto del torneo local, aunque el equipo del Cachilo Magallanes no sumó refuerzos parece tener una base consolidada con un plantel que promete dar pelea, sobre todo haciendo pesar la localía en un reducto que siempre es complicado para los visitantes.

Desamparados, por historia en el fútbol nacional, buscará dar pelea y curar la herida que todavía duele de la final por el ascenso que perdió en Pergamino. Con una dirigencia nueva, solo sumó un refuerzo y a la espera que se sumen nuevas incorporaciones la esperanza de su gente se basa en hacer pesar la localía con el acompañamiento de sus hinchas que en este certamen siempre cumple.

Colón y Marquesado también se reforzaron aunque son cautos y saben que “tirar manteca al techo” en este certamen puede ser arriesgado. El Merengue de la mano del Luto Molina y el Tricolor al mando de Hubert Piozzi buscarán dar el batacazo y dar pelea ante los rivales de la zona que aparecen como pesos pesados aunque claro, todo se verá dentro de la cancha.

El certamen, que comenzará el domingo 19 para el Día de la Madre, marcará el camino para que el último fin de semana de noviembre, pueda dictaminar los cinco equipos que seguirán en competencia por San Juan. Un torneo durísimo que allá por febrero estará