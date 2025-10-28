Sarmiento marcará el inicio de la temporada de ruta con apasionante cierre en Pedernal Este domingo, desde las 11, el Sur sanjuanino será escenario del inicio del calendario.

La ruta es la ruta. Eso repiten nos que saben de ciclismo y San Juan como epicentro ciclista del país, se prepara para la apertura de su temporada con una primera excursión en el Sur del mapa provincial con la primera carrera de la temporada 2025-26 que será de 120 kilómetros, con salida en el corazón de Media Agua y llegada en el sensacional marco de Pedernal.

Esta semana, la Federación Ciclista Sanjuanina que preside Alejandra Perona, informó cambios con respecto al fixture de la inminente temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2025-2026. El campeonato sí comenzará el próximo domingo 2 de noviembre, pero no lo será en Albardón como fue anunciado en su momento.

Confirmado por su presidente, la primera carrera se celebrará en Media Agua, Departamento Sarmiento.

La concentración será a las 10:30 en Plaza Dominguito (frente al edificio municipal), con largada oficial desde las 11. El circuito de competencia recorrerá la villa cabecera, Tres Esquinas, Cochagual, Los Berros, Pedernal, entre otros.

Las inscripciones serán el sábado 1, de 18 a 21 horas, en la sede de la Federación, ubicada en Avenida Rawson 860 sur, Capital. La organización de la competencia estará a cargo de Unión Vecinal Manuel Belgrano, con fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina. El apoyo estará a cargo de Municipalidad de Sarmiento, con respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno provincial.

Están ya confirmados los principales equipos de San Juan como el SEP, Municipalidad de Pocito, Chimbas Te Quiero, Diberboll, Gremios por el Deporte-Santa Lucía, Rivadavia-Milicic, Fuerza Activa y FX Neumáticos. Un pelotón que además contará con la presencia de equipos foráneos que saben que la temporada sanjuanina no es una más.

CALENDARIO OFICIAL

Noviembre 2025

Fecha 1 – Domingo 02/11

Circuito Sarmiento – 1 etapa – 120 KM – Organización: Unión Vecinal Manuel Belgrano.

Fecha 2 – Domingo 09/11

Circuito Nicolás Naranjo – 1 etapa – 120 KM – Organización: Fundación Planeta Ramírez.

Fecha 3 – Sábado 22/11 y Domingo 23/11

Clásica Doble Calingasta – 2 etapas – 250 KM – Organización: subcomisión de ciclismo de Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.

Fecha 4 – Viernes 28/11 a Domingo 30/11

Clásica Doble Chepes – 4 etapas – 400 KM – Organización: Caucete Pedal Club.

Diciembre 2025

Fecha 5 – Domingo 07/12

Doble Cerrillo – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sergio Payaso Valdez.

Fecha 6 – Domingo 14/12

Clásica Doble Media Agua – 1 etapa – 150 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.

Fecha 7 – Domingo 21/12

Circuito Sergio ‘Payaso’ Valdez – 1 etapa – 140 KM – Organización: Unión Vecinal Santo Domingo.

Fecha 8 – Domingo 28/12

Clásica Cuatro Puentes – 2 etapas – 150 KM – Organización: Fundación Planeta Ramírez.

Enero 2026

Fecha 9 – Domingo 04/01

Clásica Doble Difunta Correa – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Alvear.

Fecha 10 – Viernes 09/01 a Domingo 11/01

Giro del Sol – 4 etapas – 430 KM – Organización: Fundación para el Progreso.

Fecha 11 – Domingo 18/01

Circuito ‘Homenaje al Ciclista’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: Huracán Cicles Club.

Fecha 12 – Viernes 23 enero a Domingo 01 febrero

Vuelta a San Juan – Prólogo + 9 etapas – 1.100 KM – Organización: Pedal Club Olimpia.

Febrero 2026

Fecha 13 – Domingo 08/02

Clásica Mendoza-San Juan – 1 etapa – 180 KM – Organización: Club Ciclista Independiente.

Marzo 2026

Fecha 14 – Domingo 01/03

Circuito Santa Lucía – 1 etapa – 140 KM – Organización: Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.

Fecha 15 – Domingo 08/03

Circuito ‘Rutas del Sol’ – 1 etapa – 120 KM – Organización: CMR.

Fecha 16 – Domingo 15/03

Circuito Carlos Escudero – 1 etapa – 120 KM – Organización: Club Sol Naciente.