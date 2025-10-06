Desesperada búsqueda de Thiago Friederich que cayó al río Según la denuncia realizada por su padre, el joven se ausentó del campamento hoy, alrededor de las 10:30 y no regresó.

La Policía de Misiones lleva adelante un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Thiago Friederich de 20 años, que fue visto por última vez esta mañana, en inmediaciones del campamento Puerto Mineral, en Capioví, en la provincia de Misiones, informó diario El Territorio.

Según la denuncia realizada por su padre, el joven se ausentó del campamento hoy, alrededor de las 10:30 y no regresó. Más tarde, un pescador de la zona manifestó haberlo visto arrojarse al cauce al río Paraná al sur de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú, y no salió a la superficie.

Desde ese momento, efectivos de la comisaría jurisdiccional, junto a divisiones especiales de la Policía y Prefectura Naval Argentina, llevan adelante tareas de rastrillaje por agua y tierra en la zona ribereña y mediante patrullas que buscan por la ciudad, ya que no se descarta ninguna hipótesis. La búsqueda continua y se ampliará la información en cuanto surjan novedades.