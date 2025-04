El juez Montilla se defendió tras las acusaciones en su contra: “Mi moral es intachable” El magistrado fue denunciado por presuntamente beneficiar a un jubilado preso por estafa.

El juez Roberto Montilla se defendió en declaraciones a Radio Colón luego de hacerse pública una denuncia en su contra. El magistrado fue denunciado por presuntamente beneficiar a un jubilado preso por estafa. Montilla dijo que no fue notificado formalmente sobre las acusaciones en su contra. “Me gustaría primero que por lo menos se me notifique de lo que se me acusa. Mi moral es intachable”, señaló, tajante.

“He tomado conocimiento de esta investigación a través de los medios gráficos. Yo estaba trabajando en una audiencia de formalización de investigaciones penales preparatorias cuando una periodista interrumpió mi trabajo”, relató Montilla quien dijo que se enteró de la acusación a través de los medios y aclaró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar la situación: “Lo que me tenga que investigar el Ministerio Público Fiscal será lo que tenga que decidir. No he cometido ningún hecho que sea de agravio a la justicia”, expresó.

“Voy a tener mi tiempo de hacer mi descargo ante el señor fiscal y manifestar las cosas que han acontecido”, comentó el magistrado en una entrevista que brindó a Radio Colón en la noche del miércoles pero que se reprodujeron este jueves.

La grave denuncia en su contra

La Unidad Fiscal Delitos Especiales a cargo del fiscal coordinador, Iván Grassi, decidió iniciar una investigación por una presunta intromisión de un juez en una causa en la que no tenía injerencia, entendiendo que se interesó “indebidamente” en una investigación que se tramitaba en Flagrancia y en momentos donde el detenido, un hombre de 70 años, identificado como José Benito Martín, se encontraba alojado en la Comisaría 4ta.

El 6 de abril del corriente año, alrededor de las 14, Montilla se comunicó telefónicamente con la Comisaría 4ta a fin de hacer saber que conocía al detenido, invocando ser el Juez de Garantías de turno, sugiriendo al oficial de policía que lo atiende (Of. Sub. Insp. Gómez Federico) que se comunicaba con el ayudante fiscal interviniente a fin de que la persona fuera trasladada a un hogar de residencia para adultos mayores; haciéndose presente luego en la dependencia policial con idéntico propósito, ofreciendo incluso gestionar el traslado.

Luego, siendo aproximadamente las 20.15 de ese día, se recepciona un nuevo llamado en esa dependencia, siendo atendido por una agente, oportunidad en la que la persona se identifica como Juez de Garantías en turno (Dr. Roberto Montilla) y solicita hablar con el oficial a cargo. Fue atendido por la Oficial Ayudante Selva Romero y le consulta si se procedió a trasladar a Martín, recibiendo como respuesta que no se había hecho efectivo el traslado. Mas adelante, siendo las 21.45. Del mismo día, vuelve a comunicarse el juez a la Comisaría 4ta, requiriendo que se lo comunicara con el ayudante fiscal que se encontraba en ese momento en la dependencia policial, siendo

Atendido por Emiliano Usín, a quien refiere que sería bueno que a Martín se lo traslade a un hogar de día y que se ofrecía a fin de lograr tal cometido, recibiendo como respuesta del Ayudante Fiscal que el detenido se encontraba a disposición del Juez de Flagrancia y que su pretensión escapaba a su dominio funcional. Luego (a eso de las 22.40) y con similares propósitos se hizo presente en la seccional formulando sugerencias, previa invocación de su condición de Juez de Garantías en turno interesado en la detención de una persona privada de libertad