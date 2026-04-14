Identificaron a las cuatro víctimas de la tragedia de la Ruta 34

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse las identidades de las víctimas del trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, en Santa Fe , que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

Conmoción por una familia que murió en un choque cuando iba a un torneo infantil

El siniestro, registrado durante la mañana del domingo, involucró un choque frontal entre una camioneta y un camión en jurisdicción cercana a Carlos Pellegrini, y generó una profunda conmoción en toda la región.

Según se confirmó, entre las víctimas fatales se encontrab a Daniel Santo , quien conducía el vehículo. Junto a él viajaba Sabrina Veliz Galliano , quien también perdió la vida producto del violento impacto.

El hecho adquiere una dimensión aún más dolorosa al confirmarse que entre los fallecidos también se encontraban dos menores. Se trata de Atilio Benicio Santos , de apenas 2 años y 4 meses, y Josefina Blanco , de 4 años, quienes viajaban en la camioneta junto a los adultos.

En tanto, el único sobreviviente del siniestro es Pedro Victorio Santos, de 7 años, quien fue asistido tras el choque y permanece bajo atención médica. El estado de salud del menor había sido reportado inicialmente fuera de peligro, aunque continúa en observación tras el impacto.

El accidente ocurrió cerca de las 10 de la mañana y, de acuerdo con los primeros datos, los vehículos terminaron fuera de la calzada tras el choque frontal. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia de la zona, en un operativo marcado por la gravedad del hecho.

Las causas del siniestro aún se investigan y no se descarta ninguna hipótesis sobre la mecánica del impacto. La tragedia generó una fuerte repercusión en localidades cercanas, especialmente en San Martín de las Escobas, hacia donde se dirigía la familia para participar de un evento deportivo.