Alarma en una escuela sanjuanina: un alumno ingresó con un rifle de aire comprimido

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En la jornada de hoy, la comunidad educativa de la Escuela Jorge Washington, ubicada en calle 6 entre España y Lemos, en Pocito, vivió momentos de tensión tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un alumno armado dentro del establecimiento, informaron a este diario fuentes policiales.

Ante la denuncia, un móvil policial se desplazó de inmediato al lugar. Tras la intervención de los efectivos, se logró constatar que, si bien el joven portaba un arma, se trataba de un dispositivo de aire comprimido y no de un arma de fuego convencional. Afortunadamente, no se registraron heridos ni incidentes violentos, aunque el protocolo de seguridad se activó de forma preventiva.