    • 10 de abril de 2026 - 13:06

    Alarma en una escuela sanjuanina: un alumno ingresó con un rifle de aire comprimido

    Fue en la Escuela Jorge Washington. No pasó a mayores.

    La escuela donde sucedió el hecho. Imagen de archivo

    La escuela donde sucedió el hecho. Imagen de archivo

    Foto:

    En la jornada de hoy, la comunidad educativa de la Escuela Jorge Washington, ubicada en calle 6 entre España y Lemos, en Pocito, vivió momentos de tensión tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un alumno armado dentro del establecimiento, informaron a este diario fuentes policiales.

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    Ante la denuncia, un móvil policial se desplazó de inmediato al lugar. Tras la intervención de los efectivos, se logró constatar que, si bien el joven portaba un arma, se trataba de un dispositivo de aire comprimido y no de un arma de fuego convencional. Afortunadamente, no se registraron heridos ni incidentes violentos, aunque el protocolo de seguridad se activó de forma preventiva.

    El fantasma de San Cristóbal

    Este episodio no ocurre en el vacío. La sensibilidad social respecto a la presencia de armas en las aulas está a flor de piel tras la reciente tragedia en San Cristóbal, Santa Fe. En aquel caso, lo que comenzó como una situación de riesgo terminó con un desenlace fatal que conmocionó al país, dejando en evidencia las fallas en los controles y la vulnerabilidad de las instituciones escolares.

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