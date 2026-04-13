Macabro: albañiles hallaron un cuerpo dentro de una pared de una obra en construcción

Un impactante hallazgo sacudió este domingo a la ciudad de Colón, Santa Fe , donde el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado oculto dentro de la pared de una obra en construcción.

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El caso es investigado por la Justicia provincial, que intenta determinar las circunstancias de la muerte y si hubo participación de terceros.

El hecho se registró en una edificación ubicada en la zona de la Costanera Quirós y calle Moreno. Según las primeras reconstrucciones, la situación salió a la luz cuando trabajadores y responsables del lugar detectaron manchas de sangre en uno de los sectores de la obra, lo que generó sospechas y motivó la intervención de la Policía.

A partir de esa alerta, se desplegó un operativo en el lugar con participación de efectivos de la Policía Departamental, Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística. Las autoridades ordenaron inspeccionar la estructura y avanzar con la demolición parcial de una pared para verificar el origen de los rastros.

Durante ese procedimiento, los equipos encontraron un cuerpo oculto dentro del muro, lo que confirmó la gravedad del hecho. La extracción demandó tareas específicas debido a la forma en que el cadáver había sido colocado en el interior de la estructura.

De acuerdo con fuentes del caso, el cuerpo habría estado escondido en un espacio interno del edificio, incluso detrás de una pared que no formaba parte de los planos originales, lo que refuerza la hipótesis de un intento deliberado de ocultamiento.

Investigación en curso

Si bien la identidad aún no fue confirmada oficialmente, las primeras informaciones indican que la víctima sería un hombre de nacionalidad paraguaya que trabajaba en la obra y que llevaba aproximadamente 15 días desaparecido.

La causa quedó en manos de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes supervisaron las primeras diligencias en el lugar. El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, un paso clave para determinar la causa de la muerte y establecer si se trató de un homicidio.

En paralelo, los investigadores avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido. Entre las líneas de análisis, se evalúa la posible participación de otra persona en el hecho.

Versiones preliminares señalan que existirían elementos que podrían conducir a la identificación de un sospechoso, presuntamente vinculado a la provincia de Buenos Aires, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre detenciones.

El predio donde se produjo el hallazgo permanece bajo custodia policial y con acceso restringido, mientras continúan las pericias técnicas. En ese marco, los especialistas trabajan sobre la escena para relevar indicios que permitan establecer cómo y cuándo fue ocultado el cuerpo.