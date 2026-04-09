    • 9 de abril de 2026 - 15:50

    La desgarradora denuncia de la madrastra del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia: "Lo mataron"

    Ángel murió tras un paro cardiorrespiratorio, pero las pericias detectaron lesiones internas en la cabeza. La familia paterna denuncia a la madre.

    La madrastra de Angel expresó que habían radicado la denuncia contra la madre del menor.

    La madrastra de Angel expresó que habían radicado la denuncia contra la madre del menor.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia, desató una ola de dolor, indignación y reclamos por parte de la familia paterna, que denuncia y apunta directamente contra la madre biológica del menor y la pareja de la mujer.

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    En medio de la investigación, la madrastra del chico rompió el silencio y lanzó una denuncia desgarradora: “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron”.

    “No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”, cuestionó Lorena Andrade en diálogo con El Trece, convencida de que la decisión judicial cambió de manera drástica el destino del pequeño.

    Según su relato, la madre de Ángel “abandonó a su hijo durante tres años” y el nene “no la conocía”. “Para él, yo era su mamá. Mi único delito es que yo no lo parí”, sostuvo angustiada.

    La mujer aseguró que la madre volvió a Chubut recién a principios de 2025 y fue entonces cuando pidió la tenencia del chico.

    “Nos obligaron a entregarlo, aunque él les tenía miedo”

    Lorena relató que la Justicia les ordenó restituir al nene a su mamá biológica a pesar de que “Ángel demostró que les tenía miedo”.

    “El que cuidaba a Ángel, y no lo cuidaba en realidad, era la pareja de la madre porque ella se iba a trabajar. Seguramente era él quien lo maltrataba”, explicó a Arriba Argentinos. “El nene salió muerto de esa casa”, subrayó.

    Por otro lado, la madrastra también denunció que Ángel “iba con golpes” al jardín y que la directora “no informó esas cosas”.

    “Todo el tiempo lo soñábamos a Ángel, estábamos desesperados. ¿Qué le hicieron para que el nene esté así?”, lamentó sobre el cierre de la entrevista.

    Para ella, la madre del chico y su pareja fueron responsables de lo que le pasó, pero no fueron los únicos. La Justicia —al ordenar su restitución— y las autoridades escolares, al no denunciar el estado en el que asistía el nene, colaboraron para que el desenlace fuera trágico.

    “Acá hay cómplices, personas que entregaron a Ángel para que lo maten”, cerró.

    Las pericias revelaron lesiones internas en la cabeza

    La causa por la muerte de Ángel avanza con hermetismo. Las primeras pericias al cuerpo revelaron “lesiones internas en la cabeza”, un dato clave que refuerza la principal hipótesis de la investigación: una muerte violenta.

    El domingo 5 de abril, el sistema de emergencias llegó a la casa donde vivía Ángel con su mamá, después de que el nene sufriera un paro cardiorrespiratorio.

    Aunque fue derivado al hospital, los médicos constataron su muerte y desde ese momento comenzaron las dudas sobre lo que ocurrió dentro del domicilio familiar.

    El resultado de la autopsia será fundamental para determinar si la muerte de Ángel está relacionada o no con la participación de terceros.

    Allanamiento y sospechas sobre la madre

    En el marco de la causa, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de la madre, donde incautaron celulares y otros elementos de interés para la investigación. No obstante, según advirtió la madrastra del chico, no tiene custodia.

    “Ella se puede escapar, puede hacer lo que quiera. El nene salió muerto de esa casa y estaba con ellos dos”.

    El último adiós y el pedido de justicia

    Este miércoles por la noche, familiares y allegados despidieron a Ángel en el velatorio y luego le dieron el último adiós en el cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia.

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