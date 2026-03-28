    • 28 de marzo de 2026 - 09:40

    Niña de 11 años denunció a su padrastro tras descubrir que abusaba de su hermana

    Ocurrió en Mar del Plata y el acusado fue alojado en la cárcel local. Mientras tanto, se ordenó peritar una serie de prendas secuestradas de la casa donde habría ocurrido el ataque sexual

    policiales mar del plata 28
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo caso de abuso sexual intrafamiliar fue denunciado por una nena de 11 años, luego de que regresara a su casa en Mar del Plata y descubriera que su padrastro habría abusado sexualmente de su hermana mayor, de 14 años. El acusado, un hombre de 29 años, quedó detenido, mientras se pusieron en marcha las primeras medidas investigativas.

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    La captura del acusado de abuso sexual agravado contra su hijastra se concretó este viernes en la localidad de Santa Clara del Mar, luego de que la menor de edad se presentara en la Estación de Policía Comunal para denunciar los hechos que había presenciado.

    Según informaron las fuentes oficiales del caso, la menor acudió a la dependencia policial y denunció que el padrastro estaba abusando de su hermana. Esto motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y del área de minoridad del partido de Mar Chiquita.

    Luego de que el caso cayera en manos del fiscal Ramiro Anchou, se ordenó la detención urgente del acusado, quien fue localizado en el barrio Atlántida y trasladado a la dependencia policial para cumplir las diligencias de rigor por el delito denunciado.

    De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, el personal de la Policía Científica trabajó en la vivienda donde ocurrieron los hechos, realizó peritajes y secuestró varias prendas de vestir para ser sometidas a análisis. Asimismo, el área de Servicio Social recabó testimonios y el personal policial realizó las actuaciones correspondientes.

    El hombre fue detenido poco después de que la menor radicara la denuncia

    Mientras que el personal especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a la familia de la víctima, el fiscal Anchou ordenó que el detenido fuera trasladado hacia la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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